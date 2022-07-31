«أحلام» تجسد حبها للحكايات الشعبية في مشروع تخرجها.. «نبوءة علي الزيبق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها وتعلقها بالتراث الشعبي المصري والحكايات الشعبية التي نشأت عليها منذ طفولتها جعلها تفكر أن تقوم بعمل كتاب عن السيرة الشعبية المعرفة علي الزبيق في مشروع تخرجها تعبيرا عن حبها لهذه الشخصية وهى قصة من التراث الشعبي المصري.

الهدف من المشروع

«نبوءة على الزيبق».. هذا جاء شعار مشروع تخرج « أحلام جمال» طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان التي أرادت أن تعبر عن حبها للتراث الشعبي المصري والحايات الشعبية من خلال تجسيد شخصية «علي الزيبق» وهو بطل مصري كان يحارب الظلم: «علي الزيبق هو بطل محدش يعرف عنه دلوقتي حاجة مع أنه جزء من الثرات، فأنا بحكي إزاي الناس حبته عشان كان بيحارب الظلم والناس بقيت تحكى عنه على الربابة الحكايات الشعبية».

دمجت الطالبة في مشروع تخرجها بين الكاركاتير وفن المخطوط الإسلامية وهذا ما جعل مشروعها ينال إعجاب لجنة المناقشة التي وصفته بإنه فكرة مختلفة عن باقى المشاريع، إذ سيطرت على الطالبة حالة من الفخر والاعتزاز بنفسها: « كنت مبسوطة جدا برد اللجنة عشان الفكرة كانت مختلفة عن باقي المشاريع».

الخامات المستخدمة في المشروع

خامات مختلفة استخدمها «أحلام» في مشروع تخرجها منها ألوان جواش وهو نوع من أنواع الألوان المائية، مشيرة أنها استغرقت 30 يوما، حتى تتمكن من تنفيذ فكرة مشروعها: «الفكرة دي موجودة عندي من بدري لغاية لما فضلت أرسم وأحول لاستكشات لحد ما حسيت أنه ممكن يطلع دلوقتي ده واللي ساعدني برضه أغنية من الأغاني التي غني ليه من المنشود إيهاب يونس».

صعوبات كثيرة تعرضت لها طالبة حلوان حتى تتمكن من تنفيذ فكرتها منها دراسة الخط الكوفي والزخاف العربية وأيضا الطباعة والإخراج الجيد متمنية أن يتم نشر كتابها في إحدى دور النشر وأن تقوم بعمل العديد من قصص التراث الأخرى.