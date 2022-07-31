نصائح مهمة للمقبلين على التنسيق والجامعات من طلاب الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مجموعة من النصائح موجهة لأولياء الأمور والطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة هذا العام 2022 والمقبلين علي تنسيق الجامعات، وذلك قبل أيام قليلة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.

أكدت عبير لـ«الوطن» على أهمية رغبة واقتناع الطالب في الكلية التي يلتحق بها بما يتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وليس لمجرد رغبة ولي الأمر، حتي يتفوق فيها الطالب وينطلق في سوق العمل، لأن الدراسة الجامعية تعتمد على الطالب نفسه في المقام الأول.

نصائح قبل التنسيق للجامعات لطلاب الثانوية العامة

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على الطلاب عند الذهاب لأداء اختبارات القدرات تجنب سماسرة التنسيق من الأكاديميات، والمعاهد الخاصة غير المعروفة، وغير المعتمدة من وزارة التعليم العالي، حتى لا يقعون فريسة لاستغلالهم والنصب عليهم، مما يؤدي لضياع مستقبلهم.

كليات القمة ليست بالمجموع الأعلى

وتابعت: «الطالب لا بد أن يعلم أن الكلية التي تناسب قدراته ومواهبه وميوله ويستطيع التفوق فيها هي التي تسمى كلية القمة، وليست الكليات ذات المجموع الأعلى، وبالتالي على الطلاب الالتحاق بالكلية التي تناسبهم ويتفوقون فيها ويجدون عملا بعد التخرج منها، ولذلك لا بد أن يكونوا حريصين ويفكرون كثيرا قبل عملية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات».

وناشدت عبير الطلاب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحقون بمعاهد وكيانات وهمية تؤدي لضياع مستقبلهم، مختتمة: «ربنا يوفق جميع الطلاب».

واستطردت عبير أحمد: «المرحلة الجامعية يتحمل فيها الطالب مسؤولية نفسه بشكل كبير، وبالتالي يجب عليه أن يجتهد منذ اليوم الأول لدخول الكلية ويركز في مستقبله».