حصلت على مطبخ «هدية» لتفوقها.. من هي «آلاء أحمد» الأولى على الثانوية الأزهرية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاموا بنشر صورة للطالبة «آلاء أحمد أمين محمد حسنين»، الأولى على الثانوية الأزهرية، رفقة «مطبخ» مع أحد الرجال، زعم الرواد أنه عامل أهداه لها لتفوقها بالثانوية الأزهرية.

صاحب معرض يهدي مطبخا للطالبة الأولى على الثانوية الأزهرية

وعلى الفور ضجت الصفحات الخاصة بأخبار الجامعات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالصورة، مدونين: «صاحب معرض يهدي الطالبة الأولى على الثانوية الأزهرية مطبخ» ما تسبب في حالة من الجدل، ما بين السخرية والدعم الكبير للعامل لما فعله من تقدير لها.

من هي الأولى على الثانوية الأزهرية التي ظهرت بالصورة الشهيرة؟

ويرصد «هُن» معلومات عن الأولى على الثانوية الأزهرية، وفقًا لتصريحاتها لـ«الوطن».

- اسمها آلاء أحمد أمين محمد حسنين.

- طالبة بمعهد فتيات «فؤاد خميس» النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية.

- مقيمة بمدينة العاشر من رمضان.

- لديها 3 أشقاء وترتيبها الثاني بينهم، وجميعهم يدرسون بالأزهر.

- والدها «أحمد أمين محمد حسنين»، إمام وخطيب مسجد.

- أتمت حفظ القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية.

- حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية بمجموع 649 درجة، بنسبة 99.85%.

- تمنت مكالمة شيخ الأزهر لها، التي تحققت فور تفوقها.

- أوضحت أنها ستلتحق بكلية الطب، لتصبح طبيبة تستطيع مساعدة المرضى البسطاء.

- أكدت أنه لا توجد أي صعوبة في دراسات مواد الأزهر، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على مذاكرة دروسها أولاً بأول، وكانت تذاكر بشكل متقطع وليس متواصلا وحظيت بدعم أسرتها ومدرسيها.