الامارات | فنان أمريكي شهير يرفض التخلي عن جواز سفره الروسي.. فما السبب ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان أمريكي شهير يرفض التخلي عن جواز سفره الروسي.. فما السبب ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم ما يتعرض له من حملات تنديد، في ظل تأزم العلاقات بين بلاده وروسيا في الفترة الأخيرة، رفض الممثل والمنتج السينمائي الأمريكي ستيفن سيغال، الذي حصل على جواز سفر روسي قبل بضع سنوات، التخلي عن الجنسية الروسية.

وقال سيغال، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي": "أولا، لن أتخلى عن جواز السفر الروسي أبدا. وثانيا، أنا اصطدم يوميا بالروسفوبيا". لكنه لم يقدم أية تفاصيل ولم يحدد عما يدور الحديث.

وفي نوفمبر 2016، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الجنسية الروسية للممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال.

يشار إلى أن جد سيغال لأبيه، ولد في إحدى مناطق روسيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن العشرين، وفق "روسيا اليوم".

ومن المعروف أن سيغال، خلال بحثه عن جذوره، زار المناطق الروسية كالميكيا وتوفا وياقوتيا. وفي أغسطس 2018، أصبح سيغال الممثل الخاص لوزارة الخارجية للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة.

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