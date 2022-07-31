شركة عالمية تقدم تقنية خيالية في مستحضرات التجميل.. بـ400 جنيه النمش هيظهر في وشك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد النمش واحدًا من علامات الجمال المميزة التي يعيش بها العديد من الأشخاص، لكنها تأتي بمظهر جذاب ولافت للانتباه بصورة خاصة في النساء، إذ يعتبره الكثيرون واحدًا من صفات جاذبية المرأة، ورغبة في الشعور بقيمة هذا الأمر، قد ترغب العديد من السيدات في محاولة الحصول على النمش بطرق صناعية ومبتكرة، وهو ما اهتمت به إحدى ماركات مستحضرات التجميل العالمية مؤخرًا.

شركة مستحضرات تجميل تقدم نمشا صناعيا

واهتمامًا بالأمر اتجهت إحدى شركات مستحضرات التجميل البريطانية، إلى تقديم خدمة إمكانية الحصول على النمش بصورة صناعية، إذ يبدو وكأنه طبيعيًا، وذلك من خلال الحصول على قلم يمكن رسم النمش على الوجه وكذلك أجزاء الجسم المختلفة.

جودة عالية لـ النمش المصنوع

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن النمش المقدم بطريقة مبتكرة، يناسب كافة أنواع البشرة، ويستمر في الثبات على الجلد لمدة تصل إلى أكثر من 8 ساعات، سواء أكان الشخص يتعرض للتعرق أو يسبح في المياه، فإن النمش يدوم طويلًا، وكل هذا مقابل 18 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أي ما يعادل 414 جنيها مصريا.

وسرعان ما حقق القلم المقدم للحصول على النمش بشكل صناعي، ردود أفعال وتداولا واسعا للحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والتي جاء من بينها، «أمكن من التحكم تمامًا في مدى الصبغى التي أريدها، وإذا كنت أريد فقط القليل من النمش الخفيف، فيمكنني الاستمرار في النقر حتى يمتزج بسلاسة حقًا».