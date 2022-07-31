«إنجاز شباب مصر».. معالجة بصرية في مشروع تخرج بفنون جميلة بجامعة الإسكندرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبادرات كثيرة شهدتها مصر لتمكين وتشجيع الشباب خلال الفترات السابقة، مما جعل العالم يشهد هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الدولة وهذا ما جسدته الطالبة «آلاء أحمد» في مشروع تخرجها من خلال تصميم هوية بصرية لتلك المبادرات.

الهدف من فكرة المشروع

يعتقد الكثيرون أن مشروع التخرج هو مجرد وسيلة للحصول على درجة أعلى، ولكن عكست طالبة كلية الفنون الجميلة هذا الاعتقاد من خلال عمل مشروعها الذي جاء تحت شعار «إنجاز شباب مصر»، حيث قامت من خلاله بمعالجة مختلف المبادرات الشبابية: «عالجت مبادرات تمكين المرآة لأني المرأة بتمثل جزء من مصر وعالجت قضايا الشباب زي بطالة ومسواه بين الرجل والمرأة وذلك بمشاركة وتمكين المرأة في المجتمع».

أبدعت طالبة كلية الفنون الجميلة قسم الاتصال الجرافيكي بجامعة الإسكندرية في تصوير فكرتها، إذ نال مشروعها إعجاب لجنة المناقشة:«كانت ردود أفعال اللجنة جميلة وشجعتني وبالخصوص دكتورتي وكلامها أن مشروع جميل ولازم يتنفذ وكلامها مكنش مجرد كلام، كد ما كان دافع ليا أكمل دا بأحسن ماعندى»، لافتة أن ما جعلها تختار هذه الفكرة هو متابعتها للمبادرات والمنح التي تقدمها الدولة للشباب ومن أهما منتدى شباب العالم.

المدة التي استغرقتها الطالبة في تنفيذ مشروعها

3 شهور استغرقتها «آلاء» حتى تتمكن من تنفيذ فكرة مشروعها، إذ كانت دائما تحرص على علي تقديم طرق سهلة وبسيطة، كما أنها واجهتها بعض الصعوبات والتي كانت منها ضيق الوقت: «مكنتش في صعوبات قد ما كنت محتاج وقت ودراسة عشان يكون الرسالة توصل بطريقة مباشرة وأنا كنت شغالة علي المشروع كنت بحط نفسي مكان شباب بشكل عام وإيه أكثر الحاجات اللي محتاجينها»، متمنية أن تكون جرافيك ديزاينر مشهورة في المستقبل.