الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022.. مدتها 4 أشهر وحدها الأقصى 3 مرات

القاهرة - سمر حسين - ماما

كثرت التساؤلات حول الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022، التي تندرج تحت قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وحرصه على منح الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر لبعض الحالات الخاصة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم كفاية الرصيد القانون الأساسي للإجازات مدفوعة الأجر، ومع حلول العام المالي الجديد 2022- 2023.

الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022 للعاملين بالجهاز الإداري

والإجازة الاستثنائية للحوامل 2022، هي إحدى الحالات التي تندرج تحت بنود نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5 ملايين موظف.

الإجازة الاستثنائية للحوامل مدفوعة الأجر 4 أشهر

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم التفاصيل والضوابط لبند الحصول على الإجازة الاستثنائية للحوامل، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

ووفقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية للحوامل، هناك إجازة استثنائية للحوامل مدفوعة الأجر، وهي إجازة «الوضع» ومدتها 4 أشهر وتستحقها الموظفة بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

الإجازة الاستثنائية للحوامل متاحة قبل «الوضع» بشهر

وحدد القانون طريق ومدة الإجازة الاستثنائية للحوامل، إذ تبدأ في اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة «الحامل» مرفق به تقرير من المجلس الطبي المختص.

وبجانب الإجازة الاستثنائية للحوامل، تصل مدة الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر إلى عدة أشهر خلال العام في حالات معينة حسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة، كما فسرها نص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.