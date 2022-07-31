نصائح لأولياء الأمور حال تعرض أطفالك لأي اعتداء.. أولها معاقبة المعتدي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت شيرين لويس، أخصائية اجتماعية، إن الأطفال هم من أكثر الفئات التي تتعرض للعنف بشتى أشكاله ودرجاته، سواء كان عنفًا مباشرًا كالعنف اللفظي، الجسدي، النفسي، والاجتماعي، أو عنفًا غير مباشر كمشاهدة المشاهد العنيفة في التلفاز، مشددة على ضرورة سماع القصة كاملة من الطفل المعتدي والمعتدى عليه حتى يتم معاقبة الذي قام بفعل بإيذاء الآخر، وذلك خلال حوارها في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه كلا من الإعلامية سناء منصور، و جاسمين طه زكي، على «دي إم سي».

مراجعة مفهوم الحق ومتى يستطيع الطفل أخذ حقه

وأضافت «لويس»، أنه يجب على أولياء الأمور، مراجعة مفهوم الحق ومتى يستطيع الطفل أخذ حقه دون أن يقابل العنف بالعنف، موضحة أن فئة الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس عليهم دور كبير في فض الاشتباكات التي تقوم بين الأطفال بشكل سلمي ومرضي لجميع الأطراف، حيث يجب سماع القصة كاملة ثم معاقبة المخطئ فقط وليس معاقبة الطرفين، حيث إن معاقبة الطرفين يعني أن أحد الطفلين تعرض للظلم مرتين.

منح الطفل الفرصة لكي يعبر عن مشاعره

وشددت الأخصائية الاجتماعية، على ضرورة منح الطفل الفرصة لكي يعبر عن مشاعره، التي يمكن أن تكون مشحونة بمزيد من الغضب أو الحزن، عن طريق الرسم مثلًا أو باستخدام أسلوب القصص، كأن تبدأ بقصة وتطلب منه أن يكملها، أما بالنسبة للطفل بعمر أقل من 6 سنوات، حاول أن تبعده عن مشاهد العنف في التلفاز، فلا تشاهد الأخبار أو الأفلام العنيفة أمامه