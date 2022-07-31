بسملة كمال «الفائزة» بجائزة المبدع الصغير: والدي اكتشف موهبتي ووضعني على أول الطريق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت بسملة كمال الفائزة بجائزة المبدع الصغير، 14 سنة، الشكر للسيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على دعمها للمبدعين في مصر، كما شكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لدار الأوبرا المصرية على تشجيعهما لها

وأضافت بسملة، خلال حوارها مع سناء منصور وجاسمين طه زكي ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، أن والدها الراحل هو من اكتشف موهبتها بعدما أخبرته مُدرستها في المدرسة، أن صوتها جميل، وهو ما جعله يضعها على أول الطريق عندما قدمها لدار الأوبرا المصرية.

تدرس في الكونسرفتوار

وأشارت، إلى أنها تدرس في الكونسرفتوار حيث تتعلم الغناء الغربي فقط هناك، لكنها تتعلم الغناء الشرقي أيضا، كما يمكنها العزف على آلة الأوبوا، وهي الآلة ذاتها التي كان يدرسها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، كما داومت على المشاركة في حفلات ذكرى ثورة 23 يوليو التي تحييها دار الأوبرا المصرية.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في الثلاثاء 28 يونيو المنقضي بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

الجائزة سنوية

ويجري منح الجائزة بشكل سنوي للمبدعين من الأطفال للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز القدرات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، علاوة على ذلك، فإن جائزة المبدع الصغير تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تحاول أن تبني الإنسان المصري وترسخ هويته عبر خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الريادة الثقافية لمصر.