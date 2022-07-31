نصائح للتعامل مع الطفل الرافض للإقلاع عن الشعرية سريعة التحضير.. اتركي حرية الاختيار

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من كيفية إقناع الأطفال بالإقلاع عن تناول الشعرية سريعة التحضير أو «الإندومي» إذ أنه بمجرد أن يتناولها الطفل يحب تكرارها بسبب طمعها المختلف والمتميز، حتى يتحول الأمر إلى ما يشبه الإدمان له، ولذلك قدم برنامج «جروب الماميز» عدة نصائح للأمهات لمساعدتهن في إقناع الطفل باستبدال الشعرية سريعة التحضير بأكلات أخرى صحية أكثر.

طريقة إقناع الطفل بالإقلاع عن الإندومي

تعد الشعرية سريعة التحضير من الأكلات التي تعاني الأم بسببها، لأنها إدمان عند بعض الأطفال بسبب ارتباطهم النفسي الشديد بها، لهذا قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي أثناء حديثه مع برنامج «جروب الماميز»: «رفض الطفل للإقلاع عن شيء معين إذا مكنش ليه مساحة من الحوار هيتمرد ويرفض لما يتقاله على حاجة لأ، وبصفة عامة الأولاد أي حاجة بيبقي فيها ناحية إعلامية مرتبطة بالإثارة والتشويق والإغراق المعلوماتي والموسيقى ده بيسبب للأطفال نوعا من البهجة والسعادة والحرص على المتابعة، »

وأضاف هندي: «الطفل مش فاهم يعني إيه سوء تغذية ولا حتى مخاطر الإندومي أو الشعرية سريعة التحضير من سموم وأمراض في العظام، فلازم الحوار مع الطفل يكون بهدوء من قبل الأم والأب لأنهم أحن عليه من أي حد بره».

حرية الاختيار للطفل

وقال وليد هندي عن الأسباب التي تساعد الأم على إقناع طفلها أن يبتعد عن الإندومي: «لازم نقول للطفل أننا لما بنمنع عنه حاجة بنمنعها عشان مصلحته وعشان بنحبه، ونديله حرية الاختيار، مثلا نقوله ثمنها 3 جنيه خد 10 بس اشتري حاجه مفيدة واختار اللي أنت عايزه، نديله اختيارات ثانية زي مثلا أنواع فواكه الأم مبيتجبهاش، عصائر مش موجودة في البيت وهكذا، وأخلي الأكل من منظوره هو مش منظوري أنا».