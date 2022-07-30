من هي «كانزا» التي أهدت لها دنيا سمير غانم أغنيتها الجديدة؟.. «مش بنت إيمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر الكثير من الوقت على احتفال الفنانة دنيا سمير غانم، بأحدث أعمالها وهي أغنية «أسيب نفسي وأغني»، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها على اليوتيوب، إلا وزادت التكهنات والتساؤلات حول أحد الأسماء التي أهدت لها الفنانة الفيديو كليب.

دنيا سمير غانم تفتح باب التكهنات بشأن إنجاب شقيقتها إيمي

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة شكر إلى 5 أشخاص خلال كليبها الجديد، إذ كتبت في نهايته «إيمي وكايلا ورامي وحسن وكانزا.. ربنا يخليكوا ليا»، ومروت الأسماء الأولى مرور الكرام على الجميع لمعرفتهم إياهم، إلا أن التساؤلات كانت حول «كانزا» التي لم توضح دنيا سمير غانم من هي؟ خاصة أن الكليب قائم على مواقف من طفولتة الأولى وأبطال عائلتها، ما دفع البعض للسؤال عن هويتها.

وعلى الفور ذهب بعض الرواد للزعم بأن «كانزا» هي ابنة شقيقتها إيمي سمير غانم، مستندين لما أُشيع منذ سنوات حول الشائعات التي أفادت بولادة «إيمي» لفتاة تُدعى كنزي، ما دفع البعض للربط بين الأمرين.

من هي كنزا التي وجهت لها دنيا الإهداء؟

وبالبحث عن هوية السيدة التي وجهت لها دنيا الإهداء، انتشرت تكهنات بأنها كانزا محمد، المغربية الأصل، زوجة خالها، التي جمعتها علاقة طيبة ووطيدة لسنوات طويلة بدلال عبدالعزيز وأسرتها، وهي خالة الفنانة المغربية ميساء مغربي، التي كشفت دنيا سمير غانم، في لقاء لها، بأنها تجمعها صلة قرابة بميساء مغربي من خلال زواج خالها بخالة الفنانة المغربية.

ونشرت إيمي ودنيا العديد من الصور التي تجمعهما بميساء مغربي، التي أرجعت إليها دنيا الفضل وإلى زوجة خالها في تعلمها اللهجة المغربية خلال تأديتها لمشاهد بهذه اللهجة مثلما فعلت في فيلم «طير أنت».

وقبل عامين نشرت دنيا سمير غانم مجموعة تصور تجمعها بميساء مغربي وأختها نينا وكانزا زوجة شقيق دلال عبدالعزيز، في حفل عيد ميلاد الأولى، وكتبت دنيا أنها محظوظة بوجود هذا الثلاثي في حياتها.

انتشار شائعات ولادة إيمي سمير غانم عرض مستمر

وخلال السنوات السابقة، وتحديدًا بعد أقل من عامين من زواج إيمي وحسن الرداد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تظهر فيه طفلة، مُرفق بعنوان «إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بطفلة تدعى كنزي»، إلا أن الحقيقة ظهرت على الفور؛ فالصورة كانت خلال احتفالهما بفيلمهما «عشان خارجين»، والأمر عارٍ تمامًا من الصحة.

حسن الرداد يرد على أمر الحمل والإنجاب

وخلال الفترات السابقة، عادت الشائعات مُجددًا حول إنجاب إيمي سمير غانم، إلى أن رد «حسن» خلال برنامج trending، مؤكدًا أن أنباء حملها وولادتها مجرد شائعات يجب تجاهلها.

أغنية أسيب نفسي وأغني

وكليب دنيا سمير غانم أسيب نفسي وأغني، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي، واستعانت من خلاله بصور من ذكرياتها مع والديها الراحلين، وصورة مع شقيقتها إيمي في الطفولة.

وعلقت دنيا سمير غانم على الأغنية:«إهداء إلى بابي ومامي الغاليين، هتفضلوا مصدر سعادتي وقوتي في الدنيا، انتوا معايا في كل لحظة».