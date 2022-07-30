10 نصائح لاستقبال نتيجة الثانوية العامة 2022.. «احمي ابنك من الأزمات النفسية والصحية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، التي ينتظرها الطُلاب على أحر من الجمر، فهي نتاج مجهود وتحصيل دراسي لعام كامل، وبوابة لأول درجاتهم نحو المستقبل.

ويعيش العديد من طلاب الثانوية العامة في قلق كبير قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة؛ خوفًا من الدرجات والمجموع الذي بدوره يحدد الكليات لهم، إذ يقع العديد منهم في قبضة التوتر، وبعض المشكلات الصحية الأخرى.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 10 نصائح لاستقبال نتيجة الثانوية العامة 2022:

نصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال تصريحاته لـ«هن» الأسرة بما يلي:

- مساعدة الأسرة لأبنائها في التهيئة النفسية باستقبال النتيجة حتى لا يدخل في نوبات عصبية ونفسية، في حال كانت النتيجة عكس التوقعات.

- على الأسر التعامل مع أبنائهم الذين يعانون من نوبات العصبية والتوتر بحالة من الهدوء والحرص، لأنه في حال التعامل معه بالتعصب، قد يلجأ الابن لمحاولة التخلص من حياته، أو نوبات الخوف والاكتئاب.

- الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا التي تنشر نتائج زائفة.

- يجب على الطالب أن يتسم بالهدوء الشديد والثبات الانفعالي حتى يستعد لتقبل النتيجة مهما كانت.

- الابتعاد عن الأشخاص أصحاب الطاقة السلبية أو الوسائل التي تسبب ضغطا مثل منصات التواصل الاجتماعي.

- مساعدة الطالب على التفكير في المستقبل بصورة إيجابية، ووضع تطلعات وخطط لتنفيذها.

- توخي الحذر من الإصابة بالأمراض الجسدية الناتجة عن الأزمات النفسية.

- تأهيل الطالب لاستقبال المجموع بنفس راضية والتفكير في القادم.

علامات يجب توخي الحذر منها عند انتظار نتيجة الثانوية العامة

وإليكِ علامات يجب توخي الحذر منها خلال انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا للدكتور أحمد سعد، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس خلال استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، وهي:

- الإصابة باضطرابات الجهاز التنفسي.

- التعرض للأزمة الصدرية.

- حدوث اضطرابات في الصمام الميترالي في القلب.

- الإصابة باضطرابات في الجهاز السبمثاوي اللاإرادي، التي تتسبب في رفع الضغط، وزيادة ضربات القلب، والتعرق المستمر.

- حدوث تقلصات في الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى حدوث قرحة المعدة.