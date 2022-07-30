ظهور رومانسي لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: هي بدأت وهو رد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عقب مرور أكثر من شهر على أزمة تجدد مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وغيابها عن دراما رمضان 2022، وحتى قلة التفاعل الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد برسائل عٍدة من الدعم والحُب، يؤكدان من خلالها مدى استقرار علاقتهما العاطفية.

ياسمين عبدالعزيز والعوضي في ظهور رومانسي جديد

وفي أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سويًا بعد غياب نشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الأولى اليوم، صورة جديدة رومانسية جمعتها بزوجها خلال وجودهما على أحد الشواطئ الساحلية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» متضمنة إيموجي تعبيري «قلب» فقط، وسط تفاعل الآلاف من متابعيها وعلى رأسهم نجوم الوسط الفني، ولم تمر ساعات إلا ورد الأخير بصورة أخرى رومانسية جديدة لهما داخل سيارته.

وعلى الفور، تفاعل الجمهور والوسط الفني مع ظهور الثنائي مُجددًا للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة، متمنين لهم التوفيق.

مرض ياسمين عبدالعزيز

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا إصابتها بوعكة صحية جديدة ذكّرت من خلالها الجمهور بأزمتها الأولى بسبب معاناتها مع متلازمة أكياس الشكولاتة، التي أبعدتها عدة أشهر عن الساحة والظهور، إذ نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وهي بإحدى الغرف في المستشفى، معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة» ولم تصرح بأي تفاصيل أخرى جديدة.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

الجدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في رمضان الماضي رغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.