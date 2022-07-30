ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟.. «هتنقذ حياتك بطريقة لا تتوقعها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟.. سؤال قد يدور بذهنك عند سماعك نصائح للتوقف عن تناول الأكلات التي تحتوي على الدهون الضارة والوجبات السريعة، واتباع النظم الغذائية المفيدة، والصحية.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟

أجاب الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية، على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟ مؤكدًا أن الأمر له فوائد لا تعد ولا تحصى، يحظى بها الجسم حال التوقف عن الدهون، وخاصة الضارة، وعلى رأسها إنقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، خاصة أن تناول الدهون يؤدي إلى اكتساب الوزن وعدم الشعور بالشبع، والتوقف عن تناول الدهون مع استبدالها بالألياف الغذائية من شأنه تقليل الرغبة في تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن.

وأضاف ناجي، لـ «الوطن»، أن التوقف عن تناول الأكلات الغنية بالدهون يؤدي لعدة فوائد وهي تنظيم ضغط الدم، والحماية من ارتفاعه؛ إذ يؤدي إلى مشاكل عديدة في بعض وظائف الجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟

وأشار استشاري التغذية، إلى أن الامتناع عن تناول الدهون يعمل على الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على صحة القلب والاهتمام بممارسة الرياضة حتى ولو لنصف ساعة بشكل يومي.

وأشار إلى أهمية التقليل من الدهون لتعزيز مناعة الجسم، واستبدال الدهون المشبعة بالصحية، وذلك لوقاية الجسم من الأمراض المزمنة، موضحة أن التقليل من الدهون أو الامتناع عنها يحافظ على صحة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد بالبشرة، وكذلك حب الشباب الذي يعاني منه معظم الشباب والمراهقين.

نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن واستبدال الدهون

وكانت الدكتورة شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية الشاملة، قدمت نموذجا لنظام غذائي صحي متوازن ليوم متكامل، يستهدف حرق الدهون واستبدالها بعناصر صحية، وإنقاص الوزن، وهو «شرب كوبين من الماء قبل تناول الوجبة بنصف ساعة يحرق دهون الوجبة ويزيد معدل الحرق».