«القومي للصحة النفسية»: أكثر ما يتعب المرأة تعرضها للتمييز وعدم التعامل بندية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، إنّ المعاناة جزء من حياة الإنسان، ولكنها درجات، وبالتالي فإن هناك معاناة بسيطة لا تحتاج أي تدخلات، ولكن يمكن طلب التدخل العلاجي والمساعدة إذا تعرض الإنسان إلى بعض الأعراض مثل اضطراب في النوم والمزاج والعلاقات بشكل شديد ومؤثر على دور الفرد في الحياة.

وأضافت العطار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على قناة CBC: «أكثر ما يتعب السيدة هو تعرضها للتمييز أو عدم التعامل بندية وهو ما يعني الانتقاص منها، بالإضافة إلى الأعباء العادية في الحياة اليومية والواجبات المكلفة بها».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية: «التمييز يتعب الرجل والمرأة وأي شخص من الممكن أن يتعرض لذلك، ونحن في عصر حصلت فيه المرأة على حقوقها وتقلدت مناصب كثيرة وهو ما يقلل المعاناة».

وأكدت أنه جرى تخصيص رقم هاتف لتلقي الشكاوى وهو 01207474740، حيث يضمن الخصوصية لكل متصل يشكو من أي معاناة شخصية: «نرحب بالجميع في أي وقت، وأي شكوى لأي مرض داخل أي مستشفى نفسي خاص أو حكومي قد تكون من خلال هذا الخط أو من منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وكل هذه الشكاوى تُفحص ونرد على الشاكين لحل أي مشكلة».