إتيكيت تناول المانجو على طريقة أمينة شلباية وإيمان عفيفي: «بلاش نلغوص»

القاهرة - سمر حسين - ماما

إتيكيت تناول المانجو، من أكثر الكلمات بحثًا خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة مع تزايد نغمة إيتيكيت تناول الأطعمة والمشروبات بالتوازي مع انتشار مقاطع فيديو أساسيات تناول الأطعمة من قِبل خبراء الإيتيكيت.

ويقدم «هُن» إتيكيت تناول المانجو للأمهات لتعليمها لأطفالهن:

إتيكيت تناول المانجو على طريقة أمينة شلباية

وقدمت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، مؤخرًا إتيكيت تناول المانجو، خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت أن إتيكيت تناول المانجو يبدأ باستخدام ملعقة الحلو الكبيرة، ونبدأ في شقها إلى نصفين ثم تقطيعها إلى شرائح داخل بولة، وتقديمها إلى الضيوف أو يتناولها الشخص نفسه بالمعلقة، وعند الانتهاء من تناولها نضع المعلقة داخل البولة.

وتابعت: «مش لازم نوصل للبذرة، كل اللي حواليها بس».

وعن إتيكيت تناول المانجو داخل المنزل، نصحت أمينة شلباية، بشقها إلى نصفين والبدء في تناولها من الداخل باستخدام معلقة الحلو أيضًا، مختتمة: «أرجوكم بلاش نلغوص، مش لازم نلحس الجلد، ودي الطريقة الوحيدة الصح، واللي تنفع لتناول المانجا».

إتيكيت تناول المانجو على طريقة إيمان عفيفي

واتفقت على الطريقة السابقة أيضًا خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، إذ شرحت خلال لقائها مع الإعلامية أمينة شلباية، إن إتيكيت تناول المانجو، يكون بتقطيع الثمرة إلى شرائح، ومن ثم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ووضعها في بولة، وتناولها بالملعقة الصغيرة.