بعد انتشار مبررات العريس.. العروس التونسية تنفعل بسبب تلقيها «رسائل ارتباط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن الخلافات ما زالت مستمرة بين عروس تونس وزوجها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خرج الأخير عن صمته للمرة الأولى، ورد على ادعاءاتها بشأنه، كاشفًا عن السبب الحقيقي الذي دفعه لتركها في يوم زفافهما.

زوج عروس تونس يكشف عن السبب الحقيقي خلف تركه لها

وقال زوج عروس تونس في تصريحات خاصة بمقطع فيديو لصحيفة «الحدث» التونسية، إنه كان هو صاحب قرار تركه لها في حفل الزفاف، وليست والدته التي أجبرته على الأمر حسب ما صرحت العروس «لمياء» مسبقًا، لافتًا إلى أنه أقدم على الأمر، بعد اكتشافه أن العروس تكبره بـ10 أعوام.

وخلال تصريحاته أوضح الزوج أيضًا أن عروسه التي تدعى لمياء اللباوي، أهانت وسخرت من ملابس عمته التقليدية، وهو ما سبب له الشعور بالغضب أيضًا.

رد فعل عروس تونس بعد تصريحات زوجها

وعقب تصريحات الزوج، نشرت مؤخرًا، عروس تونس، منشورًا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونًا خلاله عبارة جاء مضمونها: «الظروف كذبة، لو أحب الإنسان إنسانًا، لأقام حربًا من أجله».

قصة عروس تونس

وقبل أسابيع قليلة، كان تداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، واقعة عروس تونس لمياء اللباوي، والتي تسببت في حالات كبيرة من التعاطف معها.

وحسب ما كشفت العروس عبر حسابها على «فيس بوك»، أن عريسها تركها ليلة زفافها، وذلك بناء على طلب من والدته التي وصفتها بالقبيحة، إذ وجه المتابعون رسائل تعاطف جبرا لخاطر العروس.

عروض للزواج من عروس تونس

وفي منشور آخر دونته لمياء اللباوي عبر «فيس بوك»، كشفت بشكل ساخر عن تلقيها آلاف الرسائل من الرجال الذين يرغبون في الارتباط منها، إلى جانب سخرية البعض من شهرتها مؤخرًا، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها لا ترغب في التعرف على أي رجل، «نلقى على فيس بوك 80 ألف مسج على كل لون، وشلون حدا جديد يسألني بنحضر لألبوم ولا في كليب، نافسوني شوية».