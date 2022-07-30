وصفة سحرية لفقدان الوزن بشكل صحي.. ما علاقتها بأوقات الصلاة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن هدف مهم لدى العديد من أصحاب الوزن الزائد، إذ يتجه بعض الأشخاص للبحث عن وسائل تساعده في التخلص من السمنة والوزن الزائد بشكل سريع، لكنه ما لا يدركه الكثيرون أن هذه الوسيلة تعد واحدة من الوسائل الخاطئة عند محاولة الحصول على قوام ممشوق ورياضي.

طبيب يكشف عن الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن

خلال لقاء تليفزيوني كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أنه من الأخطاء الشائعة الرغبة الكبيرة في فقدان الوزن بشكل سريع، لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج سوى فقدان كيلو جرام واحد من الوزن في كل أسبوع: «لو نزلت في الأسبوع كيلو واحد، يعني هتخس 40 كيلو في 10 شهور».

وكشف أستاذ الحالات الحرجة، أن السبب الحقيقي لفقدان الوزن بصورة سريعة خاصة في الأسابيع الأولى من البدء في اتباع نظام غذائي صحي، يعود لفقدان الجسم كميات كبيرة من المياه وليس الوزن الخاص به: «عشان نظام الجسم بيتغير بيبدأ يفقد المية الزيادة اللي فيه، إنما ده مش وزن».

نصيحة لفقدان الوزن بصورة صحية والشعور بالشبع

وفي حديثه قدم موافي، نصيحة مهمة لأصحاب السمنة، كي يتمكنوا من فقدان الوزن بصورة صحيحة: «هناكل وجبة في توقيت كل صلاة، يعني 5 وجبات في اليوم، عشان نسد النفس»، وتتمثل تلك الوجبات في:

1- في وقت الفجر، يتم تناول ربع رغيف من الخبز مع قطعة من الجبن، وكوب شاي بالحليب دون إضافة سكر.

2- في الظهيرة، يتم تناول ثمرتي تفاح وموز.

3- في العصر، يمكن تناول ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من البروتين الحيواني.

4- في المغرب، يمكن تناول طبق من السلطة الخضراء أو الخضار مع حفنة من الأرز.

5- في العشاء، يمكن تناول كوب من الزبادي، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل.