لأول مرة زوج العروسة التونسية يكشف سبب تركه الفرح: «أمي ملهاش دخل»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ما تزال واقعة العروس التونسية، لمياء اللباوي، تثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما خرج العريس عن صمته للمرة الأولى، مكذبًا كل الأقاويل التي صرحت به عروسه ضده ووالدته، وكاشفًا عن السبب الحقيقي خلف تركه لها في يوم زفافهما.

زوج عروس تونس يكشف عن السبب الحقيقي خلف تركه لها

وفي تصريحات خاصة بمقطع فيديو لصحيفة «الحدث» التونسية، كشف زوج عروس تونس أنه هو صاحب قرار تركه لها في حفل الزفاف، وليست والدته التي أجبرته على الأمر حسب ما صرحت العروس «لمياء» مسبقًا.

وقال زوج عروس تونس، لمياء اللباوي، إنه قرر ترك حفل الزفاف، بعدما اكتشف أن العروس تكبره بنحو 10 أعوام، وهو ما سبب له صدمة بالغة.

كما أوضح الزوج أن عروسه لمياء اللباوي، أهانت وسخرت من لباس عمته التقليدي، وهو ما سبب له الشعور بالغضب أيضًا.

وخلال تصريحاته لفت زوج العروس إلى أن الأزمة ما زالت تتفاقم بينه وبين العروس، لافتًا إلى أن الأخيرة باتت ترسل له تهديدات مؤخرًا، مع عدد من المقربين منه.

انهيار عروس تونسية ليلة زفافها

وقبل أيام قليلة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي، حالات من الغضب والتعاطف الشديدين، بعدما أثير الجدل في الرأي العام التونسي، وذلك عقب خروج عروس تونسية تدعى لمياء اللباوي، في مقطع بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرة خلاله عن حزنها الشديد، بعدما تعرضت للتنمر على يد حماتها في يوم زفافها، وإجبارها لابنها العريس على تركها أمام الحاضرين.

وقالت عروس تونس حينها: «حبيت نفرح ونهني على روحي مثل كل الناس في الحلال، ولكن حماتي حرمتني من فرحة عمري وأنا بالطرحة البيضاء، وقالت لولدها وعيلتها اخرجوا معجبتنيش».