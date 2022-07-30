«بيشوي» وأصدقاؤه بياكلوا فراخ ومانجا تحت برج إيفل.. فين أمينة شلباية؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إتيكيت تناول الأطعمة المختلفة كالمانجو والبطاطس والزيتون، وصفات اعتادت على تقديمها خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت محط اهتمام حديث العديد من نشطاء السوشيال ميديا، وهو ما دفع ثلاثة أصدقاء من الرحالة المصريين باستعادة ذكرياتهم أثناء مخالفتهم جميع معايير الإتيكيت المعروفة، وذلك بعد قيامهم بموقف طريف بالعاصمة الفرنسية باريس.

رحلة إلى حديقة برج إيفل

تفاصيل الموقف الطريف والغريب من نوعه، كشفها بيشوي فايز، أحد الأصدقاء الثلاثة خلال حديثه لـ«هن»، لافتًا إلى أن الأمر جاء عن طريق الصدفة والترتيب السريع، وذلك بعدما قرر الاجتماع بأصدقائه الرحالة المصريين في الغربة «فيرا» و«علي»، بعدما فرقتهم الظروف لفترة من الوقت.

«الرحلة دي كانت من فترة، كنت أنا وفيرا وعلي عاوزين نتجمع في مكان، فقررنا نتجمع في باريس ونشوف حاجة مجنونة نعملها، لحد ما فكرنا إننا نعمل picnic زي بتاعت حديقة الأزهر في مصر، بس تكون في الحديقة اللي تحت برج إيفل»، حسب حديث «بيشوي».

بيشوي: «كلنا فراخ ومانجا والناس ضحكت علينا»

وسرعان ما قرر الأصدقاء الثلاثة شراء بعض الوجبات الجاهزة كي يحصلوا على وجبة الغداء سويا، واشتروا الدجاج المشوي، والسلطات المختلفة إلى جانب حبات المانجو: «اشترينا فراخ مشوية بتتباع في أكياس وبتكون محتفظة بحرارتها، وسلطات ومخلل، ومانجا، وبعد كده اكتشفنا إننا مش معانا شوك ولا سكاكين، فـ كلنا بإيدينا والناس كانت حوالينا بتتفرج وتضحك معانا، وبعدها كلنا المانجا زي ما بناكلها في البيت».

قواعد الإتيكيت التي قدمتها أمينة شلباية، دفعت «بيشوي» إلى الكشف عن تفاصيل الرحلة التي قام بها رفقة أصدقائه، وكأنه يمازح الأولى بصورة طريفة: «لما شوفت فيديوهات أمينة شلباية والإتيكيت فكرتني بالذكرى دي لما قعدنا ناكل بإيدينا، والناس ضحكت على السوشيال ميديا وتفاعلت معانا، إحنا بنتبسط لأننا عارفين الإتيكيت كويس، بس في أيام بنحب التهريج والمرح».