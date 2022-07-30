شاب يمني يقيم حفل زفافه على «عربية نقل تقيل».. «قاعات الأفراح السبب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

احتفل شاب يمني بزفافه، بطريقة غريبة من نوعها، إذ قرر إقامة حفل زفافه داخل صندوق إحدى شاحنات النقل الثقيل، حيث جهز الصندوق ووضع فيه فرش وأثاث ليصبح بديلًا لقاعة الفرح التقليدية ودعى فيه أقاربه وجيرانه وأصدقائه.

نال احترام الملايين بسبب ذلك

وبحسب «العربية» فإن الشاب اليمني نال احترام الملايين بعد انتشار ما فعله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نجاحه في توفير تكاليف القاعات إقامة حفل زفافه في صندوق سيارة نقل ثقيل.

ونجح الشاب اليمني في حل مشكلتين أحدهما غلاء أسعار قاعات الأفراح في اليمن من ناحية، وتعرض خيام إقامة الأفراح لمشاكل بسبب موجة السيول وشدة الأمطار في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن اليمنية من ناحية أخرى، حيث تحطمت بعض أسقف قاعات الزفاف.

ظروف البلاد أجبرت الشاب على ذلك

ونقلت «العربية» عن أحد أقارب العريس، أن ظروف البلاد أجبرت الكثيرين على ضرورة الاقتصاد في صرف نفقات زائدة على مظاهر إقامة الأفراح من أجل إضفاء البهجة والبهرجة والصيت الاجتماعي.

وأشار إلى أن العريس استطاع بالفعل توفير إيجار القاعة في ظل الأوضاع الخانقة، واختار إحياء مراسم العرس على متن شاحنة ثقيلة ونال إعجاب الآلاف من شباب اليمن.