«هبة» تتقن صناعة «الكروشيه» والأسعار تناسب الجميع: بحلم أصدر شغلي للخارج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ نحو 15 عامًا قررت هبة محمد تعلم الصناعات اليدوية، وقضت ساعات طويلة في مشاهدة الفيديوهات المختلفة عبر منصة «يوتيوب» كي تتقن «الكروشيه» كونها تخرجت في كلية الفنون الجميلة، لتنجح الفتاة العشرينية في تصميم أشكالًأ متنوعة من المشغولات اليدوية مثل «المفروشات، البطانيات، اللبس».

«هبة» تعلمت الكورشيه منذ 15 عامًا

«بحب دايمًا اشتغل على نفسي واتعلم من خلال صديقاتي وعبر مشاهدتي للفيديوهات على اليوتيوب، وأعرف كل ما هو جديد في صناعة الكورشيه»، هكذا بدأت «هبة» ابنة محافظة سوهاج، مجال المشغولات اليدوية منذ نحو 15 عامًا، بحسب حديثها لـ«الوطن»..

تحكي الفتاة العشرينية أنها بعد متابعتها للفيديوهات المختلفة عن الكروشيه منذ كانت طالبة في الثانوية العامة، تمسكت أكثر بتلك الحرفة: «سر تمسكي بحرفة الكورشيه والصناعات اليدوية بدأ من فترة الثانوية العامة لأن كل اللي كنت بفكر فيه هو إني أفتح مشروع مش محتاج لرأس مال كبير».

وأشارت ابنة محافظة سوهاح إلى أنها كانت تدخر مصروفها اليومي من أجل شراء أدوات صناعة «الكورشيه» مثل أبر كروشيه، وخيوط قطن لصناعة المفارش والشنط، وخيوط صوف لصناعة الملابس، وخيوط مكرمية، وسلسلة لصناعة السجاد، حتى اتقنت تلك الحرفة: «بعمل كل المنتجات اليدوية زي بطانيات وجوارب للأطفال، وحقائب، وأوشحة، وقبعات، وشالات، وأكياس للتسوق».

الأسعار تبدأ من 35 جنيهًا

وأوضحت «هبة» أن الحرف اليدوية سواء من تلي وكورشية، ومكرمية تتميز بأسعار معداتها المنخفضة، ويستطيع أي شخص شرائها، وتأتي الأسعار كل منتج على حدى، حسبب نوع الخيوط والغرز المستخدمة في صنع المنتج، وتبدأ الأسعار 35 جنيهًا وتصل إلى 800 جنيه، حسب شكل وحجم المنتج: «أتمنى أني أصدر شغلي إلى جميع الدول، وأشارك في كبرى المعارض».