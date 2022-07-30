«للي» جمعت «أحمد» بالكينج محمد منير: الناس بيفتكروني ابنه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«الناس شبهته بمنير.. نسخة منه»، ببشرته السمراء الهادئة والملامح النوبية الجميلة، على الرغم أنه من سكان القاهرة وشعره المجعد، والتشابه الكبير بينه وبين الكينج محمد منير لفت الانتباه حول الفنان الشاب أحمد يونس، 38 عاما، وحسبما روى لـ«هن» أن الناس اعتقدت أن هناك صلة قرابة تجمعه بالكينج محمد منير لدرجة قال البعض إنه ابنه، وذلك بعد مشاركته في أداء حركات منير في أغنيته الأخيرة «للي» الأغنية التي تصدرت الترند في الأيام القليلة الماضية بعد صدورها.

أحمد يونس موديل أغنية منير الجديدة

ملامحه المتشابهة إلى حد كبير مع منير جعلت الناس يعتقدون أن الفنان الشاب أحمد يونس هو ابن الكينج محمد منير، بل وقبل مشاركته في الأغنية الجديدة لمنير كان الناس يعتقدون أن هناك صلة قرابة تربطه به، قال «أحمد» لـ«هن»: «تشبيه الناس ليا بالكينج محمد منير كان من زمان، لكن بعد الكليب والبهجة اللي عملها الناس بقت تقف تتصور معايا وكومنتات الناس اختلفت عليا، مرة يقولوا ابنه أو قريبه أو الكينج 2، لكن أنا من القاهرة أساسا وفرحان إن الكينج راجع بقوة ربنا يديه الصحة يا رب»، لم تكن قرابة بل كان مجرد تشابه، وعند تصوير الأغنية لم يلتقي «يونس » بالكينج إلا أنها أمنيته، حيث قال: «مقابلتوش عشان اللوكيشن مختلف بس نفسي أشوفه».

مشاركة أحمد في أغنية منير الجديدة

بعد إرساله عددا من الصور الشخصية للشركة المنتجة لأغنية محمد منير الجديدة ولم يتوقع أن توافق الشركة عليه في وقت قصير وتم ترشيحه لأداء حركات الأغنية مع باقي المشاركين في تصوير الكليب، قال «أحمد»: «ترشيحي لأداء حركات الأغنية كان من الشركة المنتجة بعد ما بعت صوري ليهم، والكواليس كانت يوم جمعة وقفة العيد ووقتها روحت استقبلتني مديرة أعمال الفنان أكرم حسني ودخلتني ليه».

ترحيب الفنان أكرم حسني بـ أحمد: «كان نفسي أشتغل معاه»

«مكنتش متخيل ترحيب أكرم حسني بيا وفرحني أوي بجملته ليا إني شاطر ودعوته ليا بالتوفيق.. كان نفسي أمثل معاه»، بتلك الكلمات عبر بها أحمد يونس عن سعادته وكواليس تصوير الكليب الذي كان في منتهى اللطف والاحترام من الفنان أكرم حسني ليونس الذي قال إنه سيشارك في أعمال أخرى قريبا مع عارفه عبد الرسول والمخرج عمر المهندس حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.