روتين للبشرة في الصباح.. 4 خطوات مهمة لوجه مشرق في الجو الحار والأتربة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج معظم النساء غالبا إلى روتين يومي للبشرة لتنعم بها صحية ونضرة لأطول فترة ممكنة، وكذلك لتقلل من ظهور علامات تقدم السن والتجاعيد والخطوط الدقيق، وفيما يلي خطوات وروتين يومي للبشرة لتظل صحية في الجو الحار والمليء بالأتربة في فصل الصيف، وذلك بحسب موقع ستايل كريز المتخصص في نصائح البشرة واللايف ستايل.

روتين صباحي للبشرة

الخطوة الأولى: غسل الوجه

يعتقد الكثير من الناس أنه ليس عليهم غسل وجوههم في الصباح لأنهم فعلوا ذلك في الليل، لكنها مهمة لأن غطاء الوسادة يمكن أن يجعل الزيوت تتراكم من وجهك وشعرك، وكذلك البكتيريا والغبار، كل ذلك يتراكم أثناء النوم، لذلك يجب اختيار منظفًا يناسب نوع البشرة.

الخطوة الثانية: التقشير

يعتبر التقشير في الصباح من أهم الخطوات الأساسية لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تجعل سطح الجلد باهتًا ويخلق قاعدة ناعمة لتطبيق الماكياج، ويمكن استخدام منظف ومقشر في آن واحد ولكن يجب أن يكون لطيفا وليس خشنا خاصة لـ البشرة الحساسة.

الخطوة الثالثة: ترطيب وحماية

فيتامين سي المضاد للأكسدة جيد جدا ولكن في المساء للشعور بفاعليته في الصباح، وكذلك لحماية البشرة من الجذور الحرة الضارة، وبعد غسل الوجه وتقشيره يجب استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة سواء كانت دهنية أو مختلطة أو جافة أو بشرة عادية.

بعد وضع كمية قليلة من المرطب ضعي صن بلوك طبقة خفيفة أو سميكة حسب قوة الشمس في يومها، ويجب تجديد الصن بلوك كل ساعتين.

الخطوة الرابعة: ميكب نهاري

ضعي ميكب نهاري خفيف من آيشادو فاتح من درجات الأورانج أو الدرجات الترابية، وكذلك مورد خدود من الألوان الفاتحة مع ليب جلوس، والقليل من الفاونديشن أو الكونسيلر تحت العينين وفي المناطق المراد تفتيحها.