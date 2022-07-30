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الامارات | 8 سنوات سجن وغرامة 23 مليون دولار لشاكيرا !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الادعاء الإسباني بمعاقبة النجمة الكولومبية، شاكيرا، بالسجن والغرامة في قضية احتيال ضريبي، متهمة إياها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.
وحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، طالب الادعاء بسجن النجمة العالمية 8 سنوات وبإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار).
وكانت شاكيرا قد رفضت هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 إلى 2014.
وتقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم خلال هذه الفترة في إسبانيا، مؤكدة أنها تؤمن تماما ببراءتها.

واعتبرت النجمة الكولومبية العرض غير مناسب ومخالفا لمصالحها، واتهمت مكتب المدعي العام بـ "المساومة" واستخدام "وسائل ضغط غير مناسبة".
يذكر أن القضاء في قرر في مايو الماضي محاكمة شاكيرا للاشتباه في التهرب الضريبي.
ووفقا للادعاء، سحبت المغنية الأموال التي كانت خاضعة للضريبة في إسبانيا إلى حسابات خارجية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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