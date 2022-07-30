الأولى على الثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 10 ساعات في اليوم دون دروس خصوصية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من الريف المصري المتميز يأتي أوائل الثانوية العامة كل عام، ويستضيف برنامج «مصر تستطيع» الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، ابنة محافظة الغربية ريم عيسى عبدالقادر.

وقالت «ريم» في حديثها إنها توقعت تفوقها في الثانوية الأزهرية وأن تكون من الخمسة الأوائل، مضيفة «أنا بحب المذاكرة ودايما متوكلة على الله وربنا وفقني».

نصائح أوائل الثانوية الأزهرية للطلاب الجدد

ونصحت «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، طلاب الثانوية العامة الجدد بالمذاكرة والانتباه جيدا لدراستهم وأن يحصلوا على فترات الراحة المناسبة ويتوكلون على الله ويحرصون على الدعاء، متابعة: «كنت بذاكر 5 ساعات يوميا في بداية العام الدراسي وفي النهاية وصلت إلى 10 ساعات مذاكرة في اليوم، ولم أحصل على دروس خصوصية».

مساعدة والدها.. بيسجل لها الدورس بصوته

وأضافت الطالبة ريم عيسى، الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، أن والدها كان يذاكر لها دروس المواد ويسجلها صوتيا لمساعدتها على الاستماع إليها أكثر من مرة «والدي كان بيلخص لي المناهج ويراجع لي قبل الامتحانات، وكان يبحث على الإنترنت ويفهم المناهج عشان يقدر يشرحها لي»، متابعة أن والدها مهندس زراعي على المعاش وحافظ للقرآن الكريم بالتجويد ودرس في معهد القراءات ليتمكن من مساعدتي في المذاكرة، «والدي درس في معهد القراءات لما أنا اتولدت كفيفة عشان يقدر يذاكر لي».