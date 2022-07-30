«محلقتش شعر بنتي بسبب الحجاب».. أبرز تصريحات فادية عبدالغني بعد غياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الفنانة القديرة فادية عبدالغني، للظهور مرة أخرى إعلاميا بعد فترة من الغياب، وصرحت خلال البرنامج بالعديد من المواقف التي حدثت لها، ولا سيما إشاعة وفاتها، ما دفعها للظهور كاشفة خلال اللقاء عددا من الأسرار في حياتها الخاصة والفنية.

فادية عبدالغني: صعب أكرر تجربة الزواج

«صعب أكرر تجربة في حياتي خاصة في الزواج»، بهذه الكلمات كشفت الفنانة فادية عبدالغني عدم تكرار زواجها بعد طلاقها، قائلة إنهما قررا الانفصال بعد 16 عاما من الزواج، وهذه مدة ليست قصيرة كما يعتقد البعض، وأولادها حينها كانوا صغارا ما كان يستلزم منها التفرغ والتركيز لتربيتهم خاصة ابنتها.

وأوضحت فادية عبدالغني أن لديها حفيدة تدعى «تالين» تبلغ من العمر 12 عاما، وتمتلك مواهب عديدة منها الغناء باللغة الإنجليزية، كما أن لديها أحفاد آخرين وهم «جنة» و«أحمد» و«رحيم»، والأخير هو أقرب وأصغر حفيد لها، لافتة أن جزءا من أحفادها يعيشون في النمسا.

لم أفرض على ابنتي ارتداء الحجاب

ولفتت أن أولادها لم يفكروا في الدخول إلى عالم التمثيل مطلقا، كاشفة بأن ابنتها «سارة» شاركت معها عندما كانت تبلغ عاما ونصف في أحد المسلسلات «خليناها طفل ولد مش بنت، ومثلت معايا في سهرة تليفزيونية»، كما أنها لم تفرض على ابنتها ارتداء الحجاب أو حلق شعرها كما يشاع من البعض.

«عملولي صوان وشوفت جنازتي بعيني»، كلمات صادمة كشفت عنها فادية عبدالغني عن إشاعة وفاتها، مضيفة: «كانوا ناس محترمة وعملولي صوان حلو أوي وصوروا الفنانين اللي راحوا يعزوا وأنا كل ده في بيتي قاعدة، وده شيء ضايقني وزعلني».

توقعت نجاح منى زكي والسقا وهنيدي

وكشفت فادية عبدالغني أنها ترى العديد من الفنانات يصلحن لأن يكن خليفة لها في التمثيل، قائلة إن الفنانتين منى زكي وهند صبري تمثلن كل ألوان الفن، كما أن الفنانة منة شلبي من النجمات الراقيات اللاتي يجدن كل الفنون.

وعن الممثل «النمبر وان» بالنسبة لفادية عبدالغني، قالت إن الفنان أحمد أمين متعارف عليه بأنه يقدم أدوارا كوميدية، لكن دوره في مسلسل «جزيرة غمام» جعله أكثر ثقة في التمثيل، لافتة أنها توقعت نجاح أحمد السقا ومنى زكي وحنان ترك ومحمد هنيدي في مسيرتهم الفنية.