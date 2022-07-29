زوجة تريزيجيه: طموحي الدكتوراه.. ونفسي ابني يطلع ناجح زي باباه

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت روان عمر عبدالحميد، زوجة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، إن زوجها كان يدعمها باستمرار لحصولها على درجة الماجستير، كما أنه من بين صفاته الطموح والنجاح في عمله، «بتعلم منه الإصرار وهو شخص جميل».

معنديش وقت للتسلية وهدفي الدكتوراه

وأضافت زوجة تريزيجيه، خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنها لم تحصل على درجة الماجستير بهدف التسلية، «أنا معنديش وقت للتسلية، خاصة إني بشتغل ومتطلبات في بيتي، ومش بسلي وقتي خالص، ولكن بكمل جزء يطور من شغلي وأفيد بلدي، وكمان الذكاء الاصطناعي مجال مهم جدا».

وعن طموحاتها المقبلة، قالت إنها تنوي الحصول على درجة الدكتوراه، والوصول لأعلى المراتب في عملها وترك بصمتها في المجال، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال يمكن الاستفادة منه في الكثير من الأشياء بهدف تطويرها مثل المدن الذكية والصناعات، وبالتالي يمكن الاستفادة منه في مصر.

كما أنها تحلم بأن يحقق زوجها تريزيجيه كل طموحاته، «بحلم إن يكون أحسن حاجة في الدنيا، بس حاجة هو يختارها مش هفرض عليه حاجة، هو هيختار بنفسه وأنا هدعمه زي ما والدي ووالدتي دعموني جدا من وأنا صغيرة في حاجة بحبها وشجعوني واختاروا معايا المجال ده».

نفسي ابني يطلع ناجح زي باباه

وعن علاقتها بوالدتها ووالدها، قائلة إنهما السند والظهر لها ويساعدونها في كل مراحل حياتها، خاصة تحقيق ذاتها، «بشكرهم جدا ولولاهم مكنتش هوصل لأي حاجة من اللي أنا وصلتلها دي وبيشجعوني للحصول على الدكتوراه».

ولفتت إلى أن ابنها لم يحدد بعد ما إذا كان ينوي أن يصبح لاعب كرة قدم مثل والده كونه صغير السن، «هو هيحدد مقدرش أحدد له حاجة دلوقتي، لسه بدري شوية، وبحلم إنه يكون شخص ناجح زي والده ووالدته».