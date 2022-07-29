القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث العديد من الأمهات خلال الأيام الحالية، عن صيغة دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة للأبناء، قبل ظهور النتائج، مناجاة لـ الله عزوجل بالمن عليهم بالنجاح وحصد الدرجات العالية، عقب عام من الدراسة والامتحانات.

وإليكِ العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها قبل نتيجة الثانوية العامة.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة للأبناء

ويرصد «هُن» للأمهات أدعية دينية قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة للأبناء، ردديها على النحو التالي:

اللهم بيدك كل الأمر.. فلا تكلهم لغيرك ..لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح.. وكل صلاح…وكل فلاح .. واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء.

لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا غياث المستغيثين أغثني يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف يا منجي من المهالك نجنا من كل هالك.

اللهم ألهمني علمًا أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم فرحنا وفرح اهَلْنا بظهور النتيجة.

اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وكل أبناء وبنات المسلمين في امتحان الدنيا والآخرة وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وفرحهم بتفوقهم.

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي، حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمري فرجاً وخرجاً، إنك على كل شيء قدير يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملأ، ويا مفرج كل كربة، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، آتنى بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك في قلبى حتى لا أرجو أحداً سواك.