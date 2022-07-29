زوجة تريزيجيه بعد حصولها على الماجستير: وقف جنبي ومن غيره مكنتش هقدر أوصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت روان عمر عبدالحميد، زوجة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، تفاصيل حصولها على درجة الماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي من جامعة آستون البريطانية، قائلة إن الفكرة بدأت خلال دراستها في الجامعة، فقررت استكمال الحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، خاصة أن ذلك سيساعدها في تطوير عملها وإفادة بلدها، واستغلت مرافقة زوجها في بريطانيا للحصول على درجة الماجستير.

التوفيق بين حياتها العملية والبحثية والمنزلية

وأضافت زوجة تريزيجيه، خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنها وجدت صعوبة في البداية للتوفيق بين حياتها الزوجية وعملها ودراستها البحثية، خاصة أنها زوجة لاعب كرة قدم، فأغلب الوقت يدخل في معسكرات وغير متواجد في المنزل، وبالتالي مسؤوليات البيت كاملة تتحملها زوجة اللاعب بجانب حياتها العملية والبحثية ولكن في النهاية وفقت بينهما.

ولفتت إلى أن زوجها «تريزيجيه» كان يساندها طوال الوقت، «كان بيشجعني وفي ضهري، خاصة إننا في غربة ولوحدنا، فكان شايل مسؤولية جامدة معايا، وبشكره جدا ومن غيره مكنتش هقدر أوصل».

وعن سبب اختيارها مجال الذكاء الاصطناعي، قالت إن الذكاء الاصطناعي أصبح شيئا مهما في الحياة وتشخيص العديد من الأمراض ووسائل المواصلات ذاتية القيادة والبيوت والمدن الذكية والرعاية الصحية، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاكاة للعقل البشري بطرق صناعية.

حصلت على الماجستير في 12 شهرا

وأفادت بأنها حصلت على الماجستير في 12 شهرا فقط، «الموضوع كان صعب عشان أقدر أوفق البحث مع شغلي، كمان الذكاء الاصطناعي محتاج تركيز ومعرفة أدق التفاصيل، فكان مجهود صعب».