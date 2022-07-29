كيف كشفت زوجة رامي ربيعة وجوده بحفل الزفاف المثير للجدل رفقة رباعي الأهلي؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارها رباعي النادي الأهلي «أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد مجدي أفشة - حسام حسن»، عقب ظهورهم خلال الساعات القليلة الماضية داخل أحد حفلات الزفاف، ليخالفوا التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقًا للمواعيد المقررة ليلًا للحصول على الراحة الكافية.

ولم تمر ساعات على انتشار مقطع فيديو تواجد اللاعبين، إلا وغضبت جماهير النادي الأهلي مما فعله اللاعبون، خاصة عقب خسارة بطولة الكأس من غريمه التقليدي، نادي الزمالك، الأسبوع الماضي، لينتهي الأمر بالتحقيق مع الرباعي.

كيف كشفت زوجة رامي ربيعة تواجده بحفل الزفاف المثير للجدل؟

وعلى الرغم من عدم ظهور نجم النادي الأهلي رامي ربيعة، بفيديوهات حفل الزفاف، وعدم خضوعه للتحقيق، إلا أن زوجته نادين ماجد، شاركت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة لقطات مصورة، عبر خاصية «الاستوري» خلال تواجدها بحفل الزفاف رفقة زوجها.

الأهلي يعاقب رباعي الفريق ماليا بسبب حضور فرح

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قرر توقيع غرامة مالية على كل من: «أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد مجدي أفشة - حسام حسن»، لمخالفتهم

وقال الأهلي في بيان رسمي: «المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة».

غلق ملف الأزمة للتركيز على مباراة المقاولون العرب

وأغلق مسؤولو النادي الأهلي ملف هذه الأزمة من أجل تركيز اللاعبين في مباراة الغد أمام المقاولون العرب ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وبالتحديد الجولة الـ21 في مباراة منتظرة للاعبي النادي الأهلي، خاصة وأنهم مطالبون بالفوز في جميع المباريات المقبلة من أجل حصد لقب الدوري والمنافسة حتى الرمق الأخير في الدوري.