تريزيجيه: زوجتي أنجح مني.. ولقاؤنا الأول كان في الأهلي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب كرة القدم، عن رد فعله عندما أخبرته زوجته بحصولها على درجة الماجستير، قائلا: «روان ما شاء الله بتنبأ لها تكون وزيرة في يوم من الأيام، وهي تستحق كتير، وباباها ومامتها وقفوا معاها من أول المشوار، وهما لهم الفضل الأكبر للي هي وصلتله دلوقتي، وأنا ساعدتها بشكل بسيط، وبتنبأ لها حياة كبيرة، وهي مجتهدة».

زوجتي ست مصرية أصيلة

وأضاف «تريزيجيه»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن حياة زوجته البحثية لا تتعارض مع مهام منزلها، متابعا: «مش مقصرة في بيتها، سيدة مصرية أصيلة، وواجبات البيت بتعملها وأكتر، وعملت الماجستير في سنة واحدة بس، وفيه ناس بتعمله في سنين كتير».

وأوضح أن زوجته «روان» تجري بحثا في ملف الذكاء الاصطناعي، متابعا: «تقدر تصنع روبوت لوحدها، هي أنجح مني في مجالها، والراجل الحقيقي يساعد مراته ويشوفها في أحسن مكان».

أول لقاء بينهما

وعن قصة حبه لها، قال إنّ قصة حبه بدأت منذ 7 سنوات، وأول لقاء جمع بينهما كان في النادي الأهلي فرع مدينة نصر، متابعا: «بنحب بعض بقالنا كتير جدا، من أول سنة طلعت فيها بالنادي الأهلي، وحبيتها من أول مرة، وأول لما شوفتها قولت دي هتبقى مراتي، وشدني فيها احترامها وأخلاقها».