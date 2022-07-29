معلومات عن خطيب منة عدلي القيعي.. كان له ظهور مميز في زواج بسنت وفراج

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحتفل الشاعرة الغنائية منة القيعي، ابنة عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات سابقا في النادي الأهلي، والملحن إيهاب عبد الواحد، بحفل خطبتهما، مساء اليوم الجمعة، على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة، والأصدقاء والأقارب.

من هو عريس ابنة عدلي القيعي؟

والملحن إيهان عبدالواحد، كان تصدر محركات البحث خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما ظهر بحفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج، وهو يحمل كتابًا، ويشهد لحظة تبادل الوعود والعهود بينهما.

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن إيهاب عبدالواحد، عريس ابنة عدلي القيعي..

- يُدعى إيهاب عبدالواحد.

- ملحن مصري شهير كانت بداياته تعامله مع الفنانة أنغام بأغنية «يناير».

- تعاون مع الفنانة أنغام في الكثير من الأعمال على رأسها أنا عايشة حالة، وأكتب لك تعهد.

- حقق نجاحًا كبيرا بأغنيته الغزالة رايقة رفقة منة القيعي.

- تعاون مع الفنان أحمد سعد، ومنة القيعي في أحدث حملاته الدعائية لإحدى شركات الاتصالات.

- شارك الفنان محمد حماقي بألبومه الشهير «عمره ما يغيب».

- مدحته من قبل الفنانة الكبيرة شريهان، إذ كتبت في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «وهبك الله موهبة وقال لك كن، فأرجوك لا بد وأن تكون، لأنك حقًا حقًا موهوب موهبة غير عادية، وأعتقد لو حبييي وأبي الروحي موسيقيًا بليغ حمدي كان على قيد الحياة وسمع ألحانك لصفق لك كثيرًا، تشرف تاريخي الفني بلقائك يا أغلى إيهاب عبد الواحد، ومن قلبي سعيدة جدا بالعمل والتعامل معك».

- تعاون مع منة القيعي في عدة أعمال على رأسها أغنية غربة حب، أغنية صاحبي يا جدع لـ أحمد سعد.

- أكد من قبل، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي في 2020، إن ارتباطهما شائعات في لقاء خاص مع قناة «dmc» قائلًا: «دي أختي الصغيرة».