من أبرز كتاب الأغاني الشبابية.. خطوبة ابنة عدلي القيعي مؤلفة إعلان ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الشاعرة الغنائية منة القيعي، ابنة عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات سابقا في النادي الأهلي، للاحتفال بخطبتها على الملحن إيهاب عبد الواحد، مساء اليوم الجمعة، وذلك على أحد شواطئ الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة، والأصدقاء والأقارب.

وعلى الفور بدأ البحث عن أحدث عروس بالوسط الفني، والرياضي أيضًا، منة القيعي، والملحن إيهاب عبد الواحد، التي اجتمعت معه في أكثر من 10 أعمال فنية من قبل، حققوا رواجًا ونجاحا كبيرا.

من هي عروس اليوم ابنة عدلي القيعي؟

- شاعرة غنائية وتعد من أبرز كاتبي الأغاني الشبابية و«اللايت» في مصر.

- ابنة عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات سابقا في النادي الأهلي.

- بدأت رحلتها في عالم الفن، كاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، من خلال أغنية «يا دنيا علمينا متعلميش علينا» مع حسن الشافعي وأحمد شيبة.

-تعاونت مع أمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية «طير بينا يا عم».

- قدمت أغنية مهرجان القاهرة السينمائي مع تامر حسني.

- تعاونت في عدة تترات، منها مسلسل «ختم النمر» مسلسل «اللعبة» لشيكو وهشام ماجد، و«الزوجة 18» لحسن الرداد.

- عملت مع نجوم الأغنية الشعبية وعلى رأسهم رضا البحراوي وعبدالباسط حمودة وأوكا وأورتيجا.

- كتبت الأغنية الشهيرة الغزالة رايقة.

- كتبت إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز الشهير في رمضان الماضي.

- تعاونت مع خطيبها إيهاب عبدالواحد، في عدة أعمال على رأسها أغنية غربة حب، أغنية صاحبي يا جدع لـ أحمد سعد.

- أكد الملحن إيهاب عبدالواحد، من قبل، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي في 2020، إن ارتباطهما شائعات في لقاء خاص مع قناة «dmc» قائلًا: «دي أختي الصغيرة».