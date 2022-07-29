طريقة عمل كيك الجيلي بالفواكه في البيت.. حلوى صيفية لذيذة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيك الجيلي حلوة سهلة وسريعة وكذلك لذيذة ومنعشة في جو الصيف الحار، وتقدم «هن»، طريقة عمل حلوى كيك الجيلي بالفراولة أو الفاكهة التي تفضلينها بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة

فيما يلي طريقة كيك الجيلي:

- كوبان دقيق أبيض.

- ربع كوب سمن.

- كوب سكر.

- بيضتان.

- كوب حليب.

- نقطتان خل.

- كيس بيكنج باودر.

- كيس فانيليا.

- جيلي فراولة.

- فراولة مقطعة.

طريقة تحضير كيك الجيلي بالفراولة

- يسخن الفرن وتدهن الصينية بدقيق وسمن في الخلاط.

- يخفق البيض والسكر والسمن والحليب والفانيليا ويصب في طبق عجن واسع.

- يضاف الخل ثم الدقيق والبيكنج باودر.

- تخفق كل املكونات باستخدام مضرب حتى تمام التجانس

- يصب العجين في الصينية وتخبز على درجة حراراة عالية لمدة 10 دقايق ثم تخفض النار وتترك حتى تمام التسوية

- يجب عدم فتح الفرن قبل ساعة أو بعد تمام النضج

- تخرج الصينية لتبرد ثم عندما تدفأ وتكون قابلة للمس تدخل الثلاجة حتى تبرد تماما.

- يحضر الجيلي حسب إرشادات العلبة ويوضع كل كيس في صينية في الثلاجة.

- توضع قطع الفراولة على طبقة الجيلى المتماسك ثم توضع طبقة رقيقه أخرى من الجيلى وتدخل الثلاجة مرة اخرى.

- يوضع فوق الكيك طبقتين الجيلي وتسقى ببقية الجيلي ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل كيك الجيلي بالموز

- ½ 1 كوب دقيق أبيض

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- ¼ ملعقة صغيرة ملح

- ¾ كوب سكر

- 5 بيضات

- ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 باكيت جيلي فراولة

- شرائح موز أو أي فاكهة تفضلين

طريقة التحضير

- يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح القوام كريميًا.

- يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم يضاف هذا الخليط إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التقليب بِملعقة سيليكون.

- تدهن نصينية بالزيت وعليها خليط الدقيق.

- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة خمس دقائق.

- توضع الصينية في الفرن على حرارة 220 درجة مئوية لِأول عشر دقائق فقط ثم خففي الحرارة إلى 180 واتركيها لِثلث ساعة ثم اتركيها تهدأ تمامًا.

- يحضر كما هو موضح على العبوة وفي صينية مشابهة تمامًا لِصينية الكيك ترص شرائح الموز ثم تصب كمية من الجيلي لا تغمر شرائح الموز.

- تدخل الثلاجة لِنصف ساعة.

- تصب كمية من الجيلي مرة أخرى وتدخل الثلاجة لِنصف ساعة ثانية.

يقطع الكيك لِثلاث طبقات وتسقى الطبقات الثلاث بقليل من الجيلي.

- ترتب الطبقات ثانية وتوضع بِالمقلوب في صينية الجيلي والموز وتترك في الثلاجة لِأربع ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

- تقلب وتقطع وتقدم