استشاري تغذية يحذر من البهارات الجاهزة: طعمها حلو بس مشاكلها الصحية كتيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البهارات الجاهزة، غير المعروفة قديما مثل الزنجبيل والزعتر والأعشاب المختلفة أصبحت منتشرة بشكل واسع، لتضيف نكهة إضافية على الطعام أو لسهولة دمجها مع كل المأكولات، ومن أشهر تلك البهارات الجاهزة بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، هي البصل البودرة والثوم البودرة، ولكن رغم سهولتها فهي لها مخاطر صحية عديدة.

أضرار الثوم والبصل البودرة

قال دكتور محمد حلمي إن بعض البهارات الجاهزة انتشرت جدا وسريعة ووقت إعدادها بسيط، وطعمها حلو، لذلك تستخدمها الكثير من السيدات، إلا أن البهارات الجاهزة «مصيبة» بحسب وصفه لأنها أصبحت في كل بيت.

ومن بينها بهارات الكفتة، بهارات الشيش طاووق وبهارات الكبسة، وطبعا الجوكر الأكثر طلبا بهارات الشاورما السوري، ولكن على الرغم من النكهة المميزة والحلوة التي تضفها الأمهات لتلك البهارات إلا أن مشاكلها الصحية كثيرة ومتعددة: «مليانين ملح صوديوم، يعني مية تتحبس وضغط يعلى وقلب يتعب ومعدل حرق يتدمر وسمنة تزيد والتهابات، ومناعة مفيش الله يرحمها».

وتابع أنه بالإضافة إلى خطورة مكسبات الطعم لأن الملح رخيص الثمن، ويزيد الكمية والوزن بأقل التكاليف، ولكن على سيدة الأسرة أن تكون واعية بما يحدث ولا تستهل وضع كيس البهارات الجاهزة: «طيب ايه البديل، نفس الخلطات عند كل عطاريين مصر بحاجات طبيعية وفريش ومن غير أي صوديوم أو ملح أو اضافات والطعم ولا أحلى، وانتي ممكن تجيبي نفس المكونات وتعملي منها كميات شهر بشهر وتحفظيها في التلاجة، أحلى وأطعم وأصح وانضف، والأفضل نجيب البهارات نفسها ونطحنها احنا ومنجبش اي كيس معلب أو بهارات جاهزة نهائية ولازم وجباتنا كلها تكون خالية منها»، وذلك كذلك إنه يمكن خلط البهارات في البيت لعمل الشيش طاووك والكفتة وكل أنواع الدجاج واللحوم.