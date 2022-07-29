نسرين طافش وزوجها.. لحظات رومانسية من أرض الفيوم الطيبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش الفنانة نسرين طافش وزوجها لحظات رومانسية، حيث تشارك متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بكل ما هو جديد ويخص حياتها الزوجية، منذ أعلنت الخطبة والزواج وهي، وآخرها لقطات مصورة من وقت تواجدها مع زوجها في محافظة الفيوم.

نسرين طافش في لحظات رومانسية مع زوجها

نشرت نسرين طافش، فيديو مجمع للقطات رومانسية هادئة عاشتها مع زوجها في محافظة الفيوم، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: «السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي وشريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة، اشتقتلكون».

تفاصيل فيديو نسرين طافش وزوجها

وتألقت نسرين طافش في المقاطع المصورة، بفستان صيفي حمالات قصير من اللون الأصفر في أبيض مزين بورود عباد الشمس، وصففت شعرها على طريقة «الراستا» باللون البلوند، ولم تضع الكثير من المكياج خلال التصوير مع زوجها.

وأظهرت في الفيديو البيت الذي كانت تمكث فيه مع زوجها، والمطل على أشجار عالية ومساحات خضراء وطبيعة خلابة، فيما ظهرت كذلك بحيرة قارون، وتضمنت اللقطات الفطار الفلاحي ومش وعسل أسود ومياه.

كما تضمن الفيديو لحظات رومانسية بين نسرين طافش وزوجها، حيث ظهر وهو يقبلها ويحتضنها داخل البيت، وصورت الفيديو بنفسها على طريقة السيلفي.

من هو زوج نسرين طافش

في البداية لم تفصح نسرين طافش عن هوية زوجها، ولم تشر إليه وإنما اكتفت فقط بوضع خاتم الزواج ويديهما، ولكن بحسب مصادر مقربة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن زوج نسرين طافش هو شريف الشرقاوي، مصري الجنسية ما يفسر وجودهما في مصر وتحديدا محافظة الفيوم، وهو مدرب اليوجا الخاص بها.

استطاع شريف الشرقاوي، بشخصيته أن يجذب نسرين طافش خاصة بمساعدته لها في تجاوز عدد من مشاكلها الشخصية، كما أن قصة حب الثنائي بدأت قبل أسابيع فقط قبل أن تكلل بالزواج الرسمي وهي تعتبر فترة قصيرة.

ولم يظهر شريف مع نسرين طافش من قبل في صور أو مقاطع فيديو وإنما حرصت في البداية على إخفاء شخصيته وحاليا تنشر معه الكثير من الصور والفيديوهات، وكانت قد بدأت مشاركة جلسات اليوجا في واحد من أكبر الأماكن من عدة أشهر دون الإشارة لمدربها أو الظهر معه.