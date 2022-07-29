فيديو يوثق رد فعل والدي التوأم الملتصق بالسعودية.. فرحة فصلهما صوت وصورة

القاهرة - سمر حسين - ماما

دموع تبعتها فرحة بعد أن نجح 28 طبيبا سعوديا، في فصل توأم ملتصق يمني الجنسية، بمجموعة من الأعضاء بشكل معقد كان ينهك قلوب آبائهما وكل من يراهم.

نجاح عملية فصل توأمان

حرص الأطباء في مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة على التركيز والتمعن في إجراءات العملية، إذ قال أحد الأطباء: «من أصعب العمليات الجراحية التي مرت علينا لالتصاق أعضاء الأطفال بشكل كامل»، لذا نقلهم الأطباء أولًا لقسم العناية لمراقبة حالتهما الصحية بعناية قبل إجراء أي خطوة طبية تجاههما، وذلك نقلًا عن صحيفة سكاي نيوز العربية.

وبالفعل، نجح الأطباء السعوديون في فصل التوأم المتلاصق اليمني، حيث أشاروا إلى أنها تعد العملية رقم 52 لفصل الأطفال المتلاصقة، ولكن كانت حالة التوأمات مودة ورحمة صعبة لالتصاقهما بمنطقة أسفل البطن، والصدر، وحسبما كشفت الفحوصات التي أجراها الأطباء أنهما يشتركان في الأمعاء والكبد أيضًا مما عرقل إجراء العملية بدايًة.

دموع الأب والأم

احتفت المملكة العربية السعودية ووسائل الإعلام بنجاح انفصال التوأمين، وفرحة خاصة من قبل الآباء إذ قابلا طفلتيهما بالبكاء والدموع المنهمرة، ولم يستطع الأب سوى تقبيل يد التوأم، مرددا: «بسم الله ما شاء الله»، والدعاء لهما بأن يحفظهما الله، ليطمئهنم الطبيب بأن رحلة العمليات والأطفال انتهت بصحة جيدة».

ونشر الإعلامي «نيشان» فيديوهات الاحتفال بنجاح العملية عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «نجحت العملية، الحمدلله، تم فصل التوأم السيامي، وشكر جزيل للفريق الطبي، والدكتور عبدالله الربيعة» مضيفًا أنه إنجاز طبي تدمع له العين، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل الرواد والمتفاعلون الذين عبروا عن فرحتهم بالشكر والثناء لله عزوجل، وكان من بين التعليقات: «الحمدلله على سلامتهم الدنيا بخير، الحمدلله على العلم».