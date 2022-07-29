«تحذير للبنات بيسمع حتى صوتك».. هل يستخدم «سناب شات» صورك الشخصية في الإعلانات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارها بعض الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روجوا للعديد من التحذيرات للفتيات، بشأن تطبيق الصور والمحادثات الشهير «سناب شات» بكونه يستخدم صور الفتيات الخاصة للترويج بالإعلانات دون استئذان.

تحذيرات للبنات من تطبيق سناب شات

وتداول العديد بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العديد من المنشورات التحذيرية للفتيات، ووضع بعض الخطوات لغلق استخدام الصور من قِبل التطبيق في الإعلانات الترويجية.

هل يستخدم «سناب شات» صورك الشخصية في الإعلانات؟

وفي هذا الصدد، أجاب المهندس محمد سعيد، استشاري التكنولوجيا والمعلومات، على ذلك السؤال الشائك، مؤكدًا أن تطبيق الصور والمحادثات الشهير «سناب شات»، مثله كباقي التطبيقات الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي بالفعل تستخدم البيانات الشخصية الخاصة بك للترويج الإعلاني، واقتراح الإعلانات المستهدفة لك: «بما إن المستخدم بياخد الخدمة مجانًا هما كمان بياخدوا الربح من خلال المعلومات».

وتابع خلال حديثه لـ «هُن»: «التطبيق بيستخدم البيانات الشخصية وعارف سلوكك على السوشيال ميديا، وبتتواصل مع مين، وبيسمع صوتك وبيوجه الإعلانات اللي بيحقق ربحية من خلالها وخلالك».

وحول استخدام سناب شات الصور الشخصية بالإعلانات، أكد استشاري التكنولوجيا والمعلومات، إن الأمر عارِ تمامًا من الصحة: «استحالة لأن ده فعل مجرم وطبعًا الشبكة مش هتستمر في العمل بشكل طيعي لأن في قانون لحماية البيانات الشخصية، فاستحالة تعمل كدة».

واستطرد المهندس محمد سعيد، استشاري التكنولوجيا والمعلومات: «مش صحيح طالما انت بتلتزم بقوانين حماية الشخصية، التطبيق كمان بيلتزم».

واختتم استشاري التكنولوجيا والمعلومات حديثه، بقوله: «الأفضل استخدام التطبيقات المعروفة والبُعد عن التطبيقات الجديدة اللي سياسة الخصوصية الخاصة بيها ممكن تضرك وتنتهك خصوصيتك».