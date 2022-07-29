الامارات | خبيرة تغذية روسية تنصح مرضى التمثيل الغذائي بالإمتناع عن اللحوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية روسية تنصح مرضى التمثيل الغذائي بالإمتناع عن اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أخصائية تغذية روسية أن على الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي ومن مشكلات معوية، الامتناع عن تناول اللحوم أو على الأقل التقليل منها كثيرا.

ونصحت الدكتورة إيرينا بيساريفا، في حديث لموقع URA.RU، الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي بعدم تناول اللحوم.

وتابعت أنه "لا ينصح من يعاني من أمراض التمثيل الغذائي بتناول اللحوم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين. فإذا كانت الكلى لا تعمل بصورة طبيعية، وغير قادرة على إفراز حامض البوليك، فإنه سيؤثر سلبا في الحالة الصحية للجسم. لذلك عليهم توخي الحذر والاهتمام بنظامهم الغذائي".

وأضافت بيساريفا، أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصحت هؤلاء الأشخاص بأن لا بتناولوا اللحوم الدهنية، بل عليهم تناول لحم الديك الرومي والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون فقط".

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