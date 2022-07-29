مايان السيد: الناس شتمتني بأسوأ الألفاظ بسبب فيديو وفكرت في الاعتزال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مايان السيد إن مسلسل لهفة هو أكثر مسلسل تحبه في حياتها، نظرًا لأنها تعتبر نفسها «لهفة»، معقبة: «نفسي أبقى مشهورة وأنا في تالتة ثانوي، ده كان المسلسل اللي كنت بتفرج عليه، وأنا كنت بسيب المذاكرة وأقعد أتفرج عليه وكانوا مسميني في البيت لهفة».

فكرت اعتزل التمثيل

وحكت مايان السيد خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، عن فيديو نشرته عبر موقع «انستجرام» كان سيتسبب في اعتزالها الفن والتمثيل لولا دعم أصدقائها، معقبة: «مش بس السوشيال ميديا لكن فكرت اني اعتزل خالص التمثيل بجد كان فيه فيديو انا نزلته بهزر مع صحابي وإحنا مسافرين بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة مضايقتنيش وكان ناس بتتريق ودي حاجة عديتها وكان فيه ناس بتشتم بأسوأ الألفاظ وده خلاني أزعل قوي وتعبني قوي قوي».

«أحد أصدقائي قالي متضايقيش لما حد يقول كده»

وأشارت مايان السيد أنها استشارت أحد أصدقائها، وهو الذي نصحها بالاستمرار قائلة «كلمت حد من صحبي اسمه ماركو وفضلت احكي له اني مش عايزة ابقى الناس عارفاني وتكلمني بالطريقة دي وبفكر إني مكملش وأقفل السوشيال ميديا، وقالي انتي بتعملي الحاجة اللي بتحبيها وبتتبسطي وأنتي بتعمليها فكملي ومتتضايقيش لما حد يقول كده، ومتقريش أصلا الكلام ده».