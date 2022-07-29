قصة ماري باي باي أشهر سجانة في مصر.. غازلها عبدالمنعم مدبولي واسمها وراه حكاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما لم يحالفها الحظ في حياتها، حيث عملت في مهنة شاقة كسجانة، داخل سجن النساء، وعاشت مع مختلف الفئات اللواتي انفصلن عن العالم الخارجي، يعيشن داخل عنبر وأسره متراصة بعضها فوق بعض، والجرائم والتهم التي اتُهمن بها، كفيلة لجعلهن يقضين الباقي من أعمارهن داخل السجن، إنها السجانة ماري باي باي، التي عاشت حكايات عدة مع السجينات، ثم قررت ترك الحياة هذه، والانتقال للعمل كممثلة كوميدية داخل الوسط الفني، فضلًا عن العمل كراقصة في الأفراح.

بهيجة محمد علي، هو الاسم الحقيقي، للكومبارس الكوميدية، «ماري باي باي»، التي ظهرت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، مع كبار الفنانين والفنانات، ربما حينما يقع اسمها على سمعك، تندهش وتستغرب منه، ليبقى السؤال لماذا سميت بهذا الاسم وما هو السر وراءه؟

يتزامن اليوم 29 يوليو، ذكرى ميلاد أشهر كومبارس، غازلها الفنان عبدالمنعم مدبولي، في فيلم «مطاردة غرامية».

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كواليس من علاقة ماري باي باي، مع نجوم الفن، والسبب وراء تغيير اسمها.

مغازلة عبدالمنعم مدبولي لماري باي باي

وغازل الفنان عبدالمنعم مدبولي، الكومبارس ماري باي باي، خلال دوره في فيلم «مطاردة غرامية»، الذي يعتبر من أشهر مشاهد السينما، وكان الحديث بينهما ملفتًا للنظر، خاصة رد فعله حينما رأى وجه من يغازلها قائلًا:«مدام.. بوز جزمتك يدل على أنوثة طاغية»، ليدخل في صدمة كبيرة حينما تفاجأ بإنها سيدة قبيحة الوجه للغاية، ليُكمل حديثه قائلًا: «لامؤاخذة يا خالتي»، ليكن ردها عليه: «خالتك؟ أنا خالتك يا معدوم الضمير يا معدوم النساء؟»

سمير صبري يكشف سر اسم «ماري باي باي»

وكشف الفنان سمير صبري، السر وراء اسم ماري باي باي، أشهر سجانة وكومبارس في السينما، قائلًا: «كانت بتقعد تسهر مع العساكر الإنجليز، في كازينو بديعة مصابني، وكانوا بيفتحولها أزايز شرب، وبعدين تسيبه وتمشي، ويدور عليها الظابط البريطاني أو العسكري، الموجودين يقولولهم ماري مشيت، ومن هنا أصبح اسمها ماري باي باي».

سمير غانم: ست طيبة وكنت بخاف منها

كما تحدث الفنان سمير غانم، أثناء استضافته في برنامج، مع ابنتيه «دنيا وإيمي»، عن موقف جمعه بالكومبارس والفنانة ماري باي باي، إذ قال: «كان في واحدة زمان بتمثل معانا اسمها ماري باي باي، كف الإيد بتاعها من هنا لهنا، معروفة وليها تاريخ، ست طيبة جدا، وكانت ملتزمة جدا، كنا بنعمل مسرحية في الهوسابير، جالنا تليفون إن النور هيتقطع، جورج سيدهم قالي هنعمل إيه، وكنا في الفصل الأول من المسرحية، قولتله ندخل على الثالث على طول».

وتابع الفنان سمير غانم، في الحديث عن الموقف الذي جمعه بها، قائلًا: «كانت قاعدة بتلبس من الساعة 6 وبتحط الأحمر، ولو دخلت عليكي بالروب لازم تترعبي، كانت قاعدة ملتزمة وعاملة ماكياج، الفصل اللي هي هتظهر فيه، الفصل الثاني، مكنش حد فينا يجرؤ يكلمها، ندهت علينا واحد ورا التاني، كنا بنعمل مش واخدين بالنا، ورد فعلها وقعني من الضحك لما عرفت إننا هنلغي الفصل الثاني، كانت أسطورة، كانت لابسة عباية، ودخلت عليا على المسرح شكلها مرعب، خوفت منها وقولتلها أجرك هتاخديه، وطلبت من الناس تصقفلها، من ساعتها مشوفتهاش».