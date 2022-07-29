مايان السيد عن علاقتها بـ«السوشيال ميديا»: «بحب أهزر مع الناس ومش عايزة حد يتريق عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة مايان السيد، أنها تعرضت لتعليقات سلبية كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تنوي الاعتزال بسبب هذه التعليقات، والتي كانت تسبها وتهاجمها باستمرار، وأنها قررت الابتعاد عن السوشيال ميديا بسبب الهجوم الذي تتعرض له.

مايان السيد: «التعليقات كانت شديدة قوي»

وحكت السيد خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، عن موقف تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «السوشيال ميديا كانت بالنسبة لي إني بنزل حاجات وبهزر مع الناس، ومكنش الموضوع بالنسبة لي جد، وأنا مش واخداها جد، أنا بهزر معاكم يا جماعة، بعدين لقيت التعليقات شديدة قوي، وأنا برضه زي أي حد وأكيد لو كلمة اتقالت لي وحشة هتزعلني وهتضايقني».

مش عايزة الناس تتريق عليا

وأوضافت مايان السيد: «لما الموضوع يزيد قوي بحس إني مش عايزة اكمل في الحاجة اللي بعملها، ومش عايزة أبقى شخصية عامة، ومش عايزة الناس تتكلم عليا ومش عايزة الناس تتريق عليا ومش عايزة حد يقول كلمة تضايقني بس برجع وأقول لازم أتعامل مع ده».