«للصغار فقط».. عرض مسرحي أبطاله ذوي الهمم: اتعلموا فن «المودلينج»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عرض مسرحي، ضخم صمم خصيصا للطفل، لاكتشاف مواهبهم التمثيلية وإعدادهم ليكونوا على أعلى مستوى في عروض الأزياء والمودلينج، والظهور بكامل الأناقة في الديفليهات، يتيح لكل طفل معرفة نقاط القوة والضعف، والتعامل معها جيدا، اطلق عليه اسم«Alex Talent»، الذي سيُقام على مسرح عبدالمنعم جابر، في محافظة الاسكندرية.

كواليس مسرحية«للصغار فقط»

4 أشهر كانت مدة التدريب التي أخرجت العرض المسرحي«للأطفال فقط»، إلى النور، الذي ضم مختلف الأطفال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وأصحاب متلازمة داون، التي أعدتها مصممة الأزياء هاجر عز الدين، والتي روت كواليسه خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ تقول: «الورشة كانت للأطفال، شارك فيها مختلف الأطفال، كانت عبارة عن إعداد مسرحي وموديل، في المصانع والشركات والإعلانات، المسؤولة عنه راوية أبو العزم، المتخصصة في إعداد الديفليهات في الإسكندرية، والإخراج المسرحي للمخرج أحمد ترك».

مشاركة فعالة لأصحاب الهمم ومتلازمة داون

«للصغار فقط»، يتيح للأطفال بمختلف ظروفهم اكتشاف ذاتهم من جديد، والتحرر من القيود المجتمعية والتنمر الذي يعيش فيه البعض، بسبب ظروفه الصحية أو الشخصية، خاصة أصحاب متلازمة داون وذوي الهمم والقدرات الخاصة، إذ تضيف:«تنوعت الملابس بين التنكرية والفضاء والروبوت، وأطقم للزي المدرسي».

هدايا خاصة ومميزة للأطفال، لمحاولة ادخال السرور على قلبهم، فكرت بهاداتهم بها مصممة الأزياء هاجر عز الدين، إذ قررت خضوع كل طفل لجلسة تصوير فضلا عن ملابس هدية تناسب ذوق كل منهم.

دعوات خاصة لمحاربي السرطان

العرض المسرحي «للصغار فقط»، يتاح لمختلف الجمهور، لكن الأمر الملفت هو تقديم دععوات خاصة لمحاربي السرطان، لاكتشاف ذاتهم من جديد، ولبث روح التفاؤل والأمل في نفوسهم:«بنقولهم الحياة مبتقفش ومستمرة رغم المرض، وازاي يواجهوا التحديات ويثبتوا نفسهم مهما كان».