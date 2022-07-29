وداعا للحر مع موضة «الكحكة» لصيف 2022.. أبرزها «العشوائية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة، عادًة ما تلجأ السيدات إلى التخلص من كل ما يزيد شعورهن بالحر، منهن من تتنازل على شعرها الطويل، وأخريات يبدأن في البحث عن قصات جديدة تناسب الصيف والطقس الحار.

وكانت «كحكة» الشعر من أكثر القصات التي لجأت إليها السيدات في فصل الصيف خاصًة خلال فترة النهار، لذا نوضح أفضل أشكال لعمل كحكة الشعر في صيف 2022، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How».

الكحكة العشوائية

من أسهل طرق عمل كحكة الشعر، ما عليك سوى تصفيف شعرك جيدًا باستخدام أصابعك، ثم اسحبي كمية منه اقسميها إلى نصفين، وبعد ذلك لفي الجزء الأول حول ذيل الحصان كوسيلة لتثبيت المتبقي من الشعر، مع الحرص على تثبيته باستخدام دبابيس.

والخطوة الأخيرة هي لف الجزء المتبقي من الشعر، ولكن في الاتجاه المعاكس، فكلما كان شكل الشعر فوضوي، فإن ذلك يساعدك في الحصول على كحكة مميزة.

كحكة «فو بونو»

وهي إحدى الطرق البسيطة لعمل كعكة شعر مميزة، ويمكن عملها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- جمعي شعرك ناحية الخد، ثم اربطيه.

- استخدمي الدبابيس لثتبيت الشعر.

- ادهني شعرك حتى يصبح ثابتًا لأطول فترة ممكنة.

- أجمعي الشعر على يديك ثم لفيه على شكل كعكة.

كحكة «الدوناتس»

لا تقتصر كعكة الدوناتس على فصل الصيف فقط، إذ يمكن عملها في جميع المناسبات خاصًة أنها تتناسب مع جميع أنواع الملابس، لذا يمكنك عملها عند الذهاب إلى العمل أو خلال الخروجات والمناسبات أيضًا، ويمكن تنفيذها من خلال اتباع الخطوات التالية:

- جمعي شعرك مثلما تعملين ذيل الحصان.

- ضعي الكعكة الإسفنجية، ثم ابدأي في تغطيتها بشعرك.

- استخدمي شريط أو أستك لتثبيتها.

- قسمي الشعر المتبقي إلى جزئين، وابدأي في لفهما في اتجاه معاكس لبعضهما.