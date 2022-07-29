الامارات | ردهة صولا تحتفي بموسيقى الجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن ردهة صولا تحتفي بموسيقى الجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل ردهة صولا لموسيقى الجاز في فندق رافلز النخلة بدبي على جلب أفضل عروض موسيقى الجاز إلى المدينة، إذ تقدم فعالية برانش المسائي الجديدة كلياً، والتي تنظم يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة مساءً حتى الـ12 منتصف الليل.

وتشمل الفعالية عروضاً حية لفرقة Lady J Trio الشهيرة، والتي تقدم موسيقى الجاز والبلوز لأمسية راقية.

وسيصاحب العروض الترفيهية بالإضافة إلى تشكيلة من الوجبات الخفيفة الآسيوية والمتوسطية اللذيذة والمأكولات الأخرى من قائمة الطعام.

وتحتفي ردهة صولا بموسيقى الجاز، من خلال مجموعة من العروض الأكثر تنوعاً، حيث تعتبر الوجهة المثالية لعشاق موسيقى الجاز في دبي.

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