الامارات | كاتي هولمز.. بطلة ومؤلفة ومخرجة في «وحدنا سوياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي هولمز.. بطلة ومؤلفة ومخرجة في «وحدنا سوياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطرح في دور العرض فيلم «ألون توجيذر» «وحدنا سوياً» من إخراج وتأليف وبطولة النجمة الأميركية كاتي هولمز.

وتدور أحداث الفيلم، الذي صوّر بالتزامن مع توزيع أول لقاحات «كوفيد-19»، حول شخصين لا تجمعهما سابق معرفة وانتهت بهما الحال بقضاء أسبوع معاً في منزل مستأجر في شمال نيويورك، بعد أن قاما بحجزه للمدة نفسها بطريق الخطأ. ويتعامل الثنائي في البداية كعدوّين، لكن سرعان ما تتوطد علاقتهما.

وقالت هولمز إن رؤية اسمها ثلاث مرات بين أفراد طاقم العمل منحها شعوراً داخلياً بالرضا.

وأضافت «إنه فيلمي الثاني الذي أخرجه وأشعر أنني أتعلم الكثير في كل مرة. ولذلك، لدي شعور خاص بالفخر لأنه فيلم يعبّر عنا، وكان هناك الكثير من التعاون بين أفراد العمل».

وطُرح الفيلم بالفعل في دور عرض محدودة على أن يُبث عبر خدمة مسبوقة الدفع اليوم.

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