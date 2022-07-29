الامارات | «أورا» تمدد تجربة السباحة الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أورا» تمدد تجربة السباحة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «أورا سكاي بول» استمراره في تقديم تجربة السباحة الليلية الفريدة كل يوم أحد وإثنين، طوال الصيف، تلبيةً للإقبال الكبير من الزوار.

وتندرج وجهة «أورا» تحت محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، وتُعد أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم مزود بردهة، وتتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي، إذ تم تزويدها بمصاعد خاصة تنقل الضيوف إلى جزيرة مميزة في الطابق الـ50 من برج ذا بالم تاور، تحظى بإطلالات خلابة على أفق المدينة الساحر.

وتتيح الوجهة لضيوفها حتى 26 سبتمبر المقبل تجربة سباحة ليلية استثنائية، وسط أجواءٍ مميزة على أنغام منسق الأغاني المقيم في أورا لاونج وسلسلة من العروض الترفيهية الحيّة.

وتتيح الوجهة للزوار فوق سن 21 عاماً، الاسترخاء على كراسي الاستجمام أو لتجديد طاقتهم ونشاطهم بعيداً عن حرارة النهار. كما يمكنهم السباحة تحت النجوم والاستمتاع بالإطلالة الخلابة للوجهة على أفق دبي وأبرز معالمها، مثل نخلة جميرا وبرج العرب وبرج خليفة وعين دبي، بأسعار تبدأ من 200 درهم للشخص، غير متضمّنة الأطعمة والمشروبات.

وتواصل الوجهة تقديم تجربة السباحة الصباحية حتى 31 أغسطس المقبل من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتجربة السباحة بعد الظهر بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة مساءً، فضلاً عن تجربة السباحة الصيفية يومي الأحد والإثنين من التاسعة ليلاً حتى منتصف الليل.

وسيتغير التوقيت بين سبتمبر ومايو المقبلين، إذ ستتاح التجربة الصباحية من 10 صباحاً حتى الثانية ظهراً، وتجربة بعد الظهر بين الثالثة عصراً والسابعة مساءً.

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