الامارات | «سولا» الجزائري يفوز بالسوسنة السوداء في «عمّان السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سولا» الجزائري يفوز بالسوسنة السوداء في «عمّان السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفيلم الجزائري «سولا»، للمخرج صلاح إسعاد، بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل في «مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم» بدورته الثالثة التي اختتمت أول من مساء في الأردن.

وضمت المسابقة 11 فيلماً، وأعطت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً بالفيلم الصومالي «زوجة حفار القبور» للمخرج خضر أحمد.

وفي فئة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة التي ضمت سبعة أفلام فاز بجائزة السوسنة السوداء فيلم «فلسطين الصغرى» للمخرج الفلسطيني السوري عبدالله الخطيب. ونال الفيلم العراقي «خذني إلى السينما» للمخرج باقر جعفر تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم. كما نال الفيلم اللبناني «السجناء الزرق» للمخرجة زينة دكاش تنويهاً خاصاً لمونتيرة العمل ميريام جعجع.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 14 فيلماً، فاز بالجائزة الفيلم الجزائري «صوت أمي» للمخرج مراد حملة.

وفي قسم الأفلام الدولية الذي ضم تسعة أفلام من دول مختلفة، ذهبت جائزة تصويت الجمهور، وقدرها 5000 دولار، لفيلم «العبور» من إخراج فلورانس مياليه من فرنسا.

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