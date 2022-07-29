الامارات | سبا جيرلان في «ون آند أونلي» يقدم تجربة مميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن سبا جيرلان في «ون آند أونلي» يقدم تجربة مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سبا جيرلان، المنتجع الصحي الفريد من نوعه في الإمارات، عرض ملاذ سبا جيرلان خلال موسم الصيف، إذ تتوافر التجربة الاستثنائية حتى 30 سبتمبر المقبل.

ويتيح منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، من موقعه في منطقة الهلال الغربي على جزيرة نخلة جميرا، للضيوف فرصة الاسترخاء والتخلص من صخب المدينة في الجزيرة الهادئة والحصرية. ويتميز الفندق بميناء خاص، كما يمكن الوصول إليه بالقوارب أو بالسيارة، وسط إطلالات خلابة، وينفرد بموقع مميز على بعد دقائق عن قلب دبي، إلى جانب الأجواء المنعزلة والمفعمة بالسكينة والهدوء.

ويوفر العرض للضيوف فرصة الاستمتاع بالشاطئ وحوض السباحة الخاص بالمنتجع، فضلاً عن توفير كوخ شاطئي بجانب حوض السباحة، يتضمن حماماً داخلياً وخارجياً مع أسرّة شاطئية خاصة، وتراس مطل على الشاطئ، فضلاً عن خدمة الإنترنت المجاني وتلفاز بحجم 55 بوصة.

ويتيح «جيرلان» للأزواج تجربة أقدم منتجعات العناية بالبشرة في العالم، من خلال الجلسات العلاجية التي تستمر ساعة كاملة، وتساعدهم على الاسترخاء واستعادة انتعاشهم. ويمكن الوصول إلى المنتجع الهادئ من خلال حديقة خلابة، بتصاميم مستوحاة من قصور الأندلس ذات الطابع المغربي، مع الممرات الحجرية المحاطة بالنباتات والمزيّنة بتصاميم الأرابيسك الفريدة.

كما يمكن للضيوف الارتقاء بتجربتهم مع اختيار تجربة غداء خفيف وصحي من مطعم «زيست»، الذي يقدم أطباقاً تمزج بين النكهات الشرق أوسطية والآسيوية والغربية؛ أو الاستمتاع بشاي بعد الظهيرة في مطعم ذا لاونج في فندق مانور هاوس، مقابل 270 درهماً إضافية للشخص.

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